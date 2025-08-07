空氣污染恐增失智風險，腦科學博士鄭淳予建議，進行戶外運動時，盡量選擇交通離峰時段，並遠離大馬路的地方活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智症帶給個人與家庭巨大衝擊，台灣目前65歲以上失智人口約35萬人，推估2050年恐「翻倍」達80萬人！台灣神經科臨床醫師暨腦科學博士鄭淳予引述研究表示，空氣污染正在損害記憶，增加失智風險。因此他建議日常生活中的5項做法，可以防止空污，守護大腦。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文指出，英國劍橋大學相關團隊 2025年7月發表於《The Lancet Planetary Health》統合分析，納入51項研究、近3000萬名受試者，結果鎖定「3種與失智症顯著相關」的空氣污染物，包括細懸浮微粒（PM2.5）、二氧化氮與黑碳。

細懸浮微粒約人類髮絲1/30，能深入肺部並進入血液循環，主要來源為交通廢氣、火力發電、工業製程、工地揚塵等。二氧化氮主要來自汽機車（尤其柴油）廢氣，黑碳是燃燒不完全產生的極細微粒，常見於柴油廢氣與燃燒木材的煙霧中。

鄭淳予分析，台灣空污的五大來源有：汽機車廢氣、工業排放、燃燒稻草廢棄物、烹飪油煙與境外污染等。尤其根據瑞士IQAir公司2024年公布的《世界空氣品質報告》中看出，台灣PM2.5年均值高於WHO建議標準，嚴重度排名前5名為：台南市、金門縣、高雄市、馬祖、嘉義市。花蓮、台東空氣最佳，為全台最低。

鄭淳予提醒空污傷害大腦的2種方式：首先，當PM2.5等微粒被吸入肺部深處，會觸發免疫反應，釋放大量「發炎因子」進入血液，隨著血液循環全身，造成長期、低度的「全身性發炎」。這種狀態會逐漸破壞大腦的「護城河」，即血腦屏障，在大腦內部引發神經性發炎。其次，而更微小的超細懸浮微粒被吸入鼻腔後，直接附著在嗅覺神經，繞過血腦屏障，直接侵入大腦，直接引發腦部發炎與損傷。

他說這2種狀態會損害神經細胞、干擾細胞間的溝通，加速阿茲海默症的典型病變（如類澱粉蛋白斑塊）的形成，最終導致腦細胞死亡與認知功能衰退。

改善居家空氣也是預防空污的方法之一，腦科學博士鄭淳予建議，最好減少油炸或燒烤；圖為情境照。（圖取自freepik）

5招防空污護腦對策

日常生活中如何防空污保護大腦呢？鄭淳予提供以下5項做法：

●關注空氣品質資訊

養成查看「空氣品質指數」（AQI）及 PM2.5濃度的習慣。環境部的「空氣品質監測網」和「環境即時通」App均提供即時資訊。當指數達到不健康（如AQI >100）時，減少戶外活動，特別是避免劇烈運動。

進行戶外運動時，盡量選擇交通離峰時段（如清晨7點前），並在公園、河濱等遠離大馬路的地方活動。

●配戴合適口罩

在空污明顯或交通廢氣較重的環境中，配戴經認證的防塵或防霾口罩、高規口罩（如N95、KN95或FFP2等級），有效過濾 PM2.5微粒。騎機車通勤時，建議全罩式安全帽加上高密合度口罩，並定期更換保持清潔。

●改善居家空氣

交通尖峰時段關閉門窗。考慮使用空氣清淨機。烹飪只要開火，務必開啟抽油煙機，並在煮完後多運轉5-15分鐘，確保油煙排淨。減少油炸或燒烤。

避免室內燃燒，如抽菸、蠟燭或燒香、燒紙錢等，若有燒香習慣，務必保持通風，或考慮減量、以心香替代等。同時定期清潔冷氣濾網、清淨機、除濕機等設備，防止污染物堆積。

●吃對食物抗氧化

維生素C（柑橘類、莓果、綠葉蔬菜）、維生素E（堅果）、類胡蘿蔔素（胡蘿蔔、地瓜、番茄）、Omega-3（深海魚類）能對抗發炎及氧化壓力。

●選擇綠色交通與生活

儘量選擇搭乘大眾運輸、騎自行車或步行等方式出行。購買高能效、低汙染排放家電並節約用電，為減少發電汙染盡一份力。

最後，鄭淳予補充，面對這股來勢洶洶的「失智海嘯」，更該正視空氣污染這名隱形殺手。好消息是，空污可防、可控，連帶的失智風險也能大幅降低。

