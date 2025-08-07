財經中心／程正邦報導

魏哲家（左）3月宣布加碼投資美國1000億美金，今天會不會再現身白宮記者會，跟川普宣布重大消息，市場關注。（資料照／翻攝自The White House粉專）

今天美股(6日)開盤漲跌互見，投資人盤中仍在消化川普可能加徵歐盟進口稅、與印度關稅擴大、以及近期解雇統計局長等政治變動。市場對政策風險仍高度敏感，但樂觀情緒也來自市場期待9月降息預期升溫。

根據白宮公布的官方行程顯示，川普將在美東時間週三（6日）下午4點30分（台灣時間7日清晨4點30分）於橢圓形辦公室宣布消息。白宮並未透露川普（Donald Trump）將進行哪方面的宣布，但外界認為可能與關稅或232條款有關。

川普又喊台積電3千億投美，專家示警台積電危機：公司治理已蕩然無存。（圖／翻攝自FB@陸行之）

至截稿時間，道瓊工業指數上漲117.49點或0.27％，至44,229.23點；標準普爾500指數上漲44.46點或0.71％，至6,343.65點；那斯達克指數上漲205.58點或0.98％，至21,122.13點；費城半導體指數下跌43.47點或0.78％，至5,518.22點。

熱門和指標個股方面，輝達 (NVDA-US)上漲0.10美元或0.06%；蘋果（AAPL）上漲11.31美元或5.57%；谷歌（GOOG）上漲1.45美元或0.74%；Meta下跌9.29美元或1.22%；微軟（MSFT）下跌1.02美元或0.19%。

至於台積電ADR（TSM）受川普昨天宣布加碼至3000億美元投資美場影響，今天繼續走跌，目前下跌1.54美元或0.66%，至230.93美元。市場傳出台積電董事長魏哲家已赴美，推測可能又會和川普一起宣布「重大消息」，對此台積電昨晚表示，「不評論」。

