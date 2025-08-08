【警政時報 包克明／臺北報導】

老牌食品大廠福懋油（1225）近期險遭下市，雖於6月完成財報補件並於6月23日恢復交易，但公司內部衝突經營之爭持續升溫。市場派吳金泉透過所實控興泰實業、晉泰科技及旗下多家子公司、個人與親屬間交互持股，掌握逾 51％控制權，遠超原公司派許家約 30%持股，於因他案炒股入獄前取得福懋油經營權，原公司派許家尊重股權結果，但也因向銀行團表明不願再擔任福懋油相關銀行聯貸案之連帶保證人，導致福懋油之銀行授信與資金產生不確定性，已對未來公司營運帶來極大風險。

老牌食品大廠福懋油（1225）爆發經營權之爭近期險遭下市。(圖／福懋油官網)

另，福懋油原公司派許家與興泰實業小股東團體近日均分別向地檢署檢舉市場派興泰實業董事長吳金泉，指控其利用關係人間相互交易等炒作手法，操控福懋油股價，從去年5月至9月間將福懋油股價從66.3元推高至179.5元後，在高點將自己名下鉅額股票出貨倒貨給興泰實業，個人套利逾3.8億元，隨後股價一路崩跌到現在30餘元，把大量小股民血汗錢當韭菜收割，此實有待檢調進一步查明真相，追索扣押犯罪所得，避免小股民血汗錢化為泡影。

市場派興泰實業董事長吳金泉遭福懋油原公司派許家與興泰實業小股東團體檢舉涉炒股套利逾3.8億元。

此外，吳金泉還被捲入另一宗企業經營爭議。他入獄前仍身兼台積電重要供應商之上櫃公司晉泰科技（6221）法人董事長代表人，卻涉嫌在112年11月放棄晉泰科技所持有94％股權之子公司泰宇網通增資新股的優先認購權，轉由興泰實業全數承接，由興泰實業直接取得60％股權。

興泰實業董事長吳金泉目前因他案炒股入獄，卻仍實質掌握逾福懋油51％控制權。(圖／興泰實業官網)

依取得晉泰科技小股東向主管機關檢舉之申訴書批評，泰宇網通在2023年的股本為2000 萬元，當年的營收為1.3億元，淨賺約1600萬元，相當於逾8成的股本，EPS每股高達8元左右，對晉泰科技之重要程度不言而喻，實為晉泰科技之小金雞母，不過同年晉泰科技吳金泉竟讓主要營業項目為飼料的興泰實業，僅以每股15元、現金增資46,050,000元，取得泰宇網通6成股權，而當時興泰實業的董事長，也是吳金泉。

泰宇網通在2023年的股本為2000 萬元，當年的營收為1.3億元，淨賺約1600萬元，EPS每股高達8元左右，獲利十分可觀。(圖／泰宇網通官網)

令人疑惑的是，從隔年（2024年）的年報來看，興泰實業全年營收僅為1.13億元，但其中竟是靠泰宇網通即貢獻了0.85 億元，顯示泰宇網通有極佳的獲利與營收能力，但當時吳金泉所同時實控之晉泰科技放棄增資，讓也是所實控的興泰實業進行現金增資，任由興泰實業吃下泰宇網通的主控權，從晉泰科技小股東的角度，著實令人不解，是否吳金泉試圖轉移晉泰科技小金雞母，製造主營飼料業務之興泰實業有營收與獲利動能外觀，以利炒高股價，收割股民韭菜。

此外，在晉泰科技2023年的年報中，晉泰科技董事會在該年8月9日決議為子公司泰宇網通對銀行借款提供背書、並在同年9月22日決議增加對泰宇網通的投資，兩案都有獲出席董事決議全體同意，作為晉泰科技董事長之吳金泉竟無視該增資之董事會決議而放棄泰宇網通，但後續既沒有相關的重訊公告、也沒有再重新提報董事會，形同從此無聲無息，同樣啟人疑竇。

此事不僅外界無從得知，連晉泰科技獨立董事王偉霖也不知道晉泰科技內部執行狀況，直到詢問晉泰科技財務主管，才得知晉泰科技內部高層後續自行決定不執行增加對泰宇網通的投資，完全無視董事會決議所託付之增資任務，此舉嚴重侵害晉泰科技營收與獲利來源，違反《公司法》董事忠實義務與善良管理人注意義務，恐讓晉泰科技面臨下櫃風險，嚴重危害投資人利益，在入獄前吳金泉所管理之晉泰科技公司治理完全崩壞，迄今晉泰科技發言人職位至今懸缺，外界認為該公司在溝通機制、危機處理上仍待加強，應強化內部治理及提高透明度，才能讓投資人安心。

目前福懋油因原公司派許家不願擔保連帶保證人後，資金財務壓力沉重，日前公司會議已決議拿出公司家底，以核心營運生產設備作動產融資抵押，向民間融資業者借貸周轉，除原先銀行團龐大債務與利息外，還需承擔高額民間融資利息。面臨經營權爭奪與資金緊縮雙重夾擊下，如何重建投資人信心，成為福懋油能否「浴火重生」的關鍵，備受市場關注。

更多警政時報報導

【獨家】快訊！！北市文山區驚傳債務糾紛砍人！四嫌自行前往文山二分局投案 警深入追查中

【獨家有影】中泰花園黑幕（下）仗勢欺人！ 住戶抗議寶佳林陳海不遵判決視司法為無物