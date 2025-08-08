財經中心／張尚辰報導

台積電日前傳出有員工涉嫌2奈米製程機密洩密案。（圖／資料照）

台積電（2330）傳出2奈米製程機密洩密案，多名前員工涉嫌在職期間企圖取得2奈米先進製程的機密資訊並外洩，照片高達上千張，台積電主動向高檢署提告，3名工程師遭收押禁見。洩密案發生後，傳出台積電將祭出史上最嚴重懲處「連坐五級」。不過，有消息指出，因檢調還在調查中，目前除了將涉案嚴重的工程師開除及將輕微犯行的工程師調離原崗位外，並未進行連坐五級的懲處。

據了解，台積電在例行監控時，發現內部檔案接觸異常，經調查後發現涉嫌外洩機密的共有3人，包括1名前員工及2名現任職員，台積電也對涉案人員提出告訴，3名工程師被依涉犯國安法等罪拘提到案。就有傳言指出，台積電將祭出史上最嚴重的懲處「連坐五級」。台積電強調，對於任何違反公司保護營業秘密以及損害公司利益的行為，秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。

不過，根據《自由時報》報導，台積電針對內部員工的管理嚴格，每季都會有不同違規員工的懲處公告出爐，今年1、2季皆有幾個個案，第3季的還尚未公布，代表此前傳言的「連坐五級」目前並未發生。

台積電董事、國發會主委劉鏡清在接受質詢時，也沒有提及董事會是否會決議懲處，只有提到台積電經營管理團隊將會在下週董事會上，針對此洩密案之案情進行說明。

供應鏈消息指出，台積電竹科與南科廠區過去曾發生氣體供應污染等事件，當時也有高階主管為此負責下台。因此，無論是一般員工或主管，一旦發生錯誤，即便未達解雇程度，仍可能影響其升遷與分紅。

供應鏈進一步研判，針對此次洩密案，由於仍處於司法調查階段，台積電目前除了將涉案嚴重的工程師開除及將輕微犯行的工程師調離原崗位外，並未進行連坐五級的懲處。

