▲在家煮飯雖健康，但油煙是隱形殺手，長期吸入恐致慢性咳嗽、氣喘惡化、肺阻塞，甚至增加肺癌風險。（圖／PIXABAY）

不少人為了健康，選擇在家自己煮，卻忽略油煙的危害。耳鼻喉科醫師胡皓淳提到，煮飯產生的油煙是隱形健康殺手，長期吸入會對肺部造成嚴重損害，包括「慢性咳嗽與咽喉炎、支氣管炎與氣喘惡化、肺功能衰退與肺阻塞、肺癌風險大幅增加」。

胡皓淳在臉書粉專指出，煮飯油煙是指在高溫烹調過程中，食用油受熱產生的煙霧和有害物質。當油溫超過200°C，會開始分解產生醛類、酮類、酸類等有毒化合物及PM2.5細懸浮微粒。這類物質不僅會刺激呼吸道，長期吸入還會對肺部造成嚴重損害，危害絕不亞於二手菸。

慢性咳嗽與咽喉炎

不少人煮完飯後，會出現喉嚨乾癢、不停咳嗽，甚至聲音變沙啞。因為油煙中的有害化學物質會破壞咽喉黏膜的保護屏障，使細菌更容易入侵，造成咽喉反覆感染、發炎。

支氣管炎與氣喘惡化

油煙中的細懸浮微粒會深入支氣管，引發慢性支氣管炎。原本沒氣喘的人可能因此誘發氣喘，而有氣喘病史的患者症狀會明顯惡化。研究顯示，長期暴露在廚房油煙中的女性，罹患氣喘的風險比一般人高出3.5倍。

肺功能衰退與肺阻塞

許多不吸菸的家庭主婦，中年後卻出現肺功能下降，油煙就是主要元兇之一。油煙中的有毒物質會損害肺泡和支氣管壁，導致肺功能逐漸衰退。長期吸入會造成肺部纖維化，出現呼吸困難、胸悶、活動耐力下降等症狀。

肺癌風險大幅增加

油煙中含有多種致癌物質，包括甲醛、丙烯醛等。世界衛生組織已將廚房油煙列為肺癌的重要危險因子。統計數據顯示，長期暴露在高濃度油煙環境中的女性，罹患肺癌的風險比一般女性高出2到3倍，就算從不吸菸也一樣。

胡皓淳提醒，許多人認為「開窗通風」就沒問題，但油煙中的有害物質非常小，窗戶通風無法完全排除。油煙甚至會附著在廚房的牆壁、櫃子、衣物上，形成長期的污染源。建議煮飯時，安裝高效能抽油煙機、控制油溫避免過度加熱、選用冒煙點較高的食用油、烹調時戴口罩保護呼吸道、定期清潔廚房設備。若已出現長期咳嗽、胸悶、呼吸困難等症狀，應盡快就醫檢查肺功能。

