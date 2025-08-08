請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦7日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天指出，從去年7月以來，蘇丹已通報近10萬起霍亂病例，並警告未來會有更多民眾挨餓、流離失所和罹患疾病等問題。

法新社報導，蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）自2023年4月起爆發衝突，這場內戰已造成當地數以萬計的人民喪生。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，蘇丹持續戰亂帶給民眾廣泛的飢餓、疾病和苦難，且霍亂疫情出現於全國各地，從去年7月以來，已經通報近10萬起病例。

譚德塞在瑞士日內瓦的記者會說道，包含蘇丹首都喀土穆（Khartoum）在內，該國境內多州已進行口服霍亂疫苗的接種。

他還提到：「近期的洪患影響該國大部分地區，預計會加劇民眾飢餓問題，並導致霍亂、瘧疾、登革熱及其他疾病的疫情惡化。」

霍亂是一種急性腸道傳染病，常因排泄物中的細菌污染食物與水源而傳播，會有腹瀉、嘔吐和肌肉痙攣等症狀。患者若未能及時接受治療，可能因嚴重脫水與休克而死亡。（實習編譯：張家語/核稿：陳彥鈞）1140808