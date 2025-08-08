今年第11號颱風「楊柳」今（8日）凌晨2時生成，未來將朝西移動，並接近台灣東部海面。！日氣象廳曝路徑「直衝台灣」，並在下周三（13日）至周五（15日）最接近台灣，屆時颱風可能擴大，規模有達中颱。

颱風楊柳凌晨生成！8日2時的中心位置在北緯 19.2 度，東經 146.3 度，以每小時22公里速度，向西北西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 60 公里、東北側 60 公里、西南側 100 公里、東南側 100 公里。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，第11號颱風楊柳即將形成，日本氣象廳最新預測，5天後將朝台灣東南方海面而來。由於準楊柳目前底層已建立相當完整，且所處的環境海溫高、風切低，預計將持續增強，暴風範圍也會隨之擴大，要密切注意了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說，「楊柳」即將形成，預計將在下週三至週五接近台灣，接近時的強度有機會達到中颱以上，路徑上雖然還有變數，但趨勢都是往台灣靠近，提醒下週有安排活動的民眾務必留意天氣資訊，也要做好防颱準備。

溫度方面，今日東半部高溫約31到33度，西半部地區可達34、35度，特別是大台北地區及中南部近山區有出現36度以上高溫的機率，中午前後紫外線偏強，請多注意防曬，多補充水分；離島氣溫澎湖26到30度、金門27到33度、馬祖27到31度。

紫外線指數部分，今日各地都是「過量級」。

空氣品質方面，今日境風場為東南風，西半部風速稍弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

更多中時新聞網報導

232大魔王衝擊ODM廠8％獲利？大咖投顧揭「半導體、PCB等6大產業」完整評估：這1類供應鏈先避開

不建議沈玉琳吃保健食品！ 名醫曝台灣洗腎率高恐怖原因

2表看》比光寶科、台達電打入輝鏈更補！鴻海、仁寶、緯創...12檔GPT-5供應鏈一次看 老手揭「這4家」大戶偷加碼