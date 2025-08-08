▲綠色和平「未來雜貨店」8月6日正式進駐基隆國立海洋科技博物館，邀請新聞主播徐韻翔擔任「一日導覽員」。（圖／綠色和平提供）

[NOWnews今日新聞] 氣候變遷的威脅正逼近，如果我們現在不行動，未來的日常會變成什麼樣？綠色和平「未來雜貨店」8月6日正式進駐基隆國立海洋科技博物館，特別在父親節8月8日這天，邀請全台首位擁有ESG企業永續管理師證照的新聞主播徐韻翔擔任「一日導覽員」，與現場家長與孩子們一同走進2100年的極端氣候場景，感受資源枯竭、物種滅絕與生活崩壞的衝擊。

活動吸引多位地方及教育界人士參與，包括基隆市議員許睿慈、國立海洋科技博物館館長王明源、基隆和平國小校長范師旗，以及和平國小與海科館非營利幼兒園的師生與家長，表達支持永續行動的決心。

▲主播徐韻翔帶領學生與家長，一同走進2100年的極端氣候場景，感受未來生活的日常。（圖／綠色和平提供）

展覽以沉浸式情境呈現未來日常，乾淨飲水成為奢侈品、魚味膠囊取代真正的魚、限量用電儲值卡象徵能源短缺，每一項「商品」都對應著真實科學預測與危機數據。

徐韻翔主播在導覽過程中，用生動的比喻與親切的互動，讓孩子們理解氣候行動的重要性。互動問答環節中，小朋友們爭相舉手，高聲回答「要愛地球、保護地球！」的純真宣言，成為全場最動人的時刻。她表示，「未來雜貨店」是一面鏡子，映照出如果今天不行動，下一代將面臨的現實災難；同時也是一份邀請，呼籲大眾與綠色和平一同投入守護環境的行動。

▲徐韻翔是全台首位擁有ESG企業永續管理師證照的新聞主播。（圖／綠色和平提供）

根據IPCC AR6報告，高排放情境下的2100年將出現氣候系統崩解、海平面上升、珊瑚礁死亡與糧食危機等多重衝擊。綠色和平指出，唯有全民參與、支持環境政策、減少污染，才能避免悲劇成真。

徐韻翔強調，「未來雜貨店」是一場與未來的對話，「今天我們做的每一個選擇，都是為下一代寫下的承諾。」。「未來雜貨店」基隆展期至8月31日，隨後將巡迴新竹與台北，持續向民眾傳遞守護地球的環保行動。

▲主播徐韻翔在臉書發文，分享擔任綠色和平「未來雜貨店」導覽員的心得。（圖／取自徐韻翔臉書）

