請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨立委翁曉玲今天在核三重啟公投案意見發表會表示，核電是世界公認穩定、乾淨、低碳的能源，不反對發展再生能源，但再生能源發電容易受外部因素影響，應該讓核電跟再生能源共存，一起發展台灣的電力系統。

8月23日即將舉行全國性公民投票案第21案，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」中選會今天晚間舉行第2場公投發表會，主持人為中選會副主委陳朝建，正方代表為國民黨立委翁曉玲、反方代表是行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫。

翁曉玲表示，在野黨推動核三延役公投，最重要是要讓台灣的能源屬於自主、安全的狀態。台灣能源不穩定、不安全的情況，國際很多專家學者都提出示警，台灣不能沒有一座核電廠來支持穩定發電。即便核三廠發電量只占全體發電量的6%，對台灣來講，這就是救命的電。

翁曉玲說，只有乾淨的核能，沒有乾淨的煤。目前核電是全世界公認穩定、乾淨、低碳的能源，無論是發電效率、供電穩定及淨零碳排的角度，核電就是最佳能源的選項，包括歐美等先進國家，都把核能視為綠能，將核能產業視為綠能產業。

翁曉玲表示，空氣污染跟罹患肺癌息息相關，如今台灣人的罹癌率連年攀升，肺癌更是連續21年蟬聯第一，每年有10萬人罹患肺癌，超過5成為非吸菸人口，並有1萬多人死於肺癌，健保光是治療肺癌支出就高達新台幣400億元，而空氣污染也會造成心血管疾病、失智、不孕症、兒童發育遲緩等。

翁曉玲指出，台灣的空污問題嚴重，近年民進黨政府一直宣傳減碳有成，台灣空氣品質很好，溫室氣體大幅減少，但各項調查數據顯示，台灣的空污遠比韓國、日本、新加波、香港都來得嚴重，請民進黨政府不要睜眼說瞎話。

翁曉玲表示，不反對發展再生能源，但是要了解再生能源發電很容易會受到外部因素影響，不可能承擔整體電力系統的重責大任，核電可穩定供電，應該讓核電跟再生能源共存，一起發展台灣的電力系統。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於外界質疑核三廠已運轉40年是否安全，翁曉玲說，全球有110座核子反應爐的運轉時間超過40年，13座超過50年，近年先進國家都在核准核電廠延役，所以不會有什麼大問題，也不會出現安全危害風險。

翁曉玲表示，核三廠的執照在今年5月到期，整個廠房的設備都還很完備，且核三廠服役期間也未發生重大事故，從全世界來看也是績優生，核三廠的安全性經過官方認證，相信在主管機關監督下，核三廠就算重啟，也可以安全運轉。（編輯：林克倫、張均懋）1140809