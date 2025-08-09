核三延役公投第二場政見會今(9)日登場。正方代表、國民黨立委翁曉玲表示，核電是安全、淨零、乾淨的能源。她更稱，燃煤發電的健康危害，台灣人的罹癌率是年年攀升，尤其是肺癌，更是國人得癌症連續21年蟬聯第一名。「每年大概有10萬人是得癌症，得肺癌，死於肺癌人數大概1萬多人」。不過，這個數字與衛福部公布的2022年肺癌新增人數1萬7千多人有一段頗大差距。

民眾黨團提議核三延役公投，經立法院通過後，將於8月23日舉行公投，主文為：

您是否同意，第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？

中選會也於今晚舉行第二場意見發表會，由中選會副主委陳朝建擔任主持人，正反方代表分別為國民黨立委翁曉玲與行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫。發表會共分成兩輪，每人每輪12分鐘。

翁曉玲表示，核三廠是在今年5月17日停止運作，台灣目前已經進入無核家園。現在每天晚上電力高達95%都是火力發電。核電停止運作，取而代之就是石化燃料、火力發電。用煤、天然氣，再生能源只是其中一部分。

翁曉玲說，對民進黨、反核人士，台灣邁入非核家園是莫大成就，但全世界國家進入21世紀後，大概除了德國之外，只有台灣已經宣布廢核。只有台灣敢關掉核電廠。德國基本上還有煤礦，再生能源比例近於5-6成，加上它可以向附近國家買電。所以，它邁入無核家園是有一定條件。但台灣進入非核家園做得到全國不停電嗎？

翁曉玲說，蔡英文執政八年期間，陸續有4、5次全國性大停電。區域性停電更是不計其數。這些停電絕對不可能是小動物造成的，就是台灣缺電，因而跳電。

翁曉玲說，台灣目前有高達96%能源仰賴進口，萬一發生緊急事故，台灣海峽被封鎖，所需能源，煤、天然氣都進不來時，該怎麼辦？

翁曉玲說，即便核三廠延役僅佔台灣發電6%，但這對台灣來講就是救命的電，怎麼可以講，說不要就不要呢？

翁曉玲說，核電是可負擔、乾淨、低碳能源。發電效率、供電狀況、淨零碳排綜合來看，核電就是最好最優的能源選項。美國、歐盟都將核能視為是綠能。乾淨程度遠遠超過燃煤及天然氣。「只有乾淨的核能，沒有乾淨的煤，煤就是煤，無論怎麼燒，它就是會產生大量的溫室氣體及製造空氣污染」。但賴清德在2018年擔任行政院長時曾說過一句跌破眼鏡的話「在深澳火力發電廠所使用的煤是乾淨的煤」，這就是違反知識、常識、科學及歪曲事實。

翁曉玲說，賴清德是學醫的，絕對會知道空氣污染跟身體健康是密切相關的。核電低碳排，對人體健康造成的風險是最低的，相較於石化燃料及他再生能源來說，石化燃料造成的空污危害是更大的。可是民進黨卻不斷洗腦民眾，核電好可怕。

翁曉玲說，台灣人的罹癌率是年年攀升，尤其是肺癌，更是國人得癌症連續21年蟬聯第一名。「每年大概有10萬人是得癌症，得肺癌，死於肺癌人數大概1萬多人。我們光是花健保在治療肺癌的支出上面就將近4百億」。罹肺癌人口數大概5成以上是非吸煙人口。女性得肺癌人數、其中非吸煙人口更是高達九成。由此可知，空氣污染絕對跟罹患癌症息息相關。台灣生病罹癌人數年年攀升，難道這是民進黨愛台灣的方式嗎？

2022年台灣罹癌人數 資料來源：衛福部