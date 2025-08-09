生活中心／朱祖儀報導

▲台北4區為進行管網改善工程，將進行停水作業。（示意圖／資料照）

台北自來水事業處公告，為進行管網改善工程，台北市部分區域今（9）日起暫停供水，每日停水時間5至6小時，最長連續停水7天，提醒民眾在有水期間要提早儲水，以免影響日常生活。

◆萬華區停水資訊

時間：8月9日至8月15日，每日11時至16時

影響範圍：台北市萬華區萬大路322巷55弄23號、344巷(2號至14號)、346號(萬大國小)、380號至386號、406號，長泰街99號至101號、109號至113號，東園街173號至189號、195號、199號、201號至221號。

◆松山區停水資訊

時間：8月9日至8月12日，每日10時至16時

影響範圍：台北市松山區長春路331號至357號、臨423號、445號至457號，慶城街46巷1號至29號之1。

◆中山區停水資訊

時間：8月11日至8月16日，每日10時至16時

影響範圍：台北市中山區松江路371號至485號單號側。

◆內湖區停水資訊

時間：8月11日，10時至15時

影響範圍：台北市內湖區安康路321號至355號本線（周邊）。

台水指出，在停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，若建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。此外，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，可多觀察，恢復供水後，若仍無（缺）水時，需通知水公司，將有專人到府處理。

另外，因有媒體報導台北4區陸續停水「最長連停7天」，北水處今日稍早也緊急澄清，停水時間多為「每日」上午11時至下午4時，儘量不影響用戶日常生活，也不會讓「停水連停7天」的狀況出現。

