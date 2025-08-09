南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

9號凌晨三點多，台南東山區嶺南里，一處民宅忽然起火燃燒，當時裡面共有四位民眾，在火災當下自行脫困，沒想到73歲的阿公，再度折返火場，試圖滅火，結果被嗆暈在現場，警消將人救出送醫，但急救後仍宣告不治。

台南東山民宅深夜起火！ 73歲翁「折返滅火」嗆暈送醫不治

台南東山嶺南里一處民宅發生火警，其中一名73歲男子卻自行跑回火場試圖滅火，導致嗆暈被送醫急救。（圖／民視新聞）

9日凌晨三點多，救護車、消防車十萬火急前往，台南東山嶺南里一處民宅的火警現場。消防人員進入火場，救出一名男子已經失去呼吸心跳的男子，救護隊員將人抬上救護車緊急送醫搶救，但最後卻仍是宣告不治。傷者家屬：「我叫大家都下來了，大家都下來救火，拿桶子在潑水，他也說嫂子這樣不用潑了，火太大了，結果自己跑進去沒人知道。」

台南東山民宅深夜起火！ 73歲翁「折返滅火」嗆暈送醫不治

台南東山嶺南里一處民宅發生火警，其中一名73歲男子卻自行跑回火場試圖滅火，導致嗆暈被送醫急救。（圖／民視新聞）

家屬說，起火當下家裡共有四人，第一時間全部逃出，但73歲的阿公，卻突然間跑回火場，試圖自行滅火，結果卻被嗆暈在神明廳旁。傷者家屬：「我們想說怎麼都找不到，大家到處找，小孩也上去找好幾遍，還去樓上找，找他爸爸找好多遍，不知道人跑去哪。」鄰居：「沒有啦，這麼晚了哪有人在煮東西，聽鄰居說兩點在煮飯，但我沒看見啊。」消防員控制火勢後，火調科人員也到場，初步了解可能是因為前一晚煮竹筍，結果廚房的餘燼復燃，才會在深夜起火，原本一家人都自行脫困，但阿公卻為了搶救家園而命喪火窟，令人不勝唏噓。

原文出處：台南東山民宅深夜起火！ 73歲翁「折返滅火」嗆暈送醫不治

更多民視新聞報導

深夜驚魂！中興大學餐廳突起火 消防破窗緊急搶救

沒忘而是聽不見！長輩水壺燒乾險釀火災恐是聽損作祟

桃園環保局推廣中元普渡低碳祭祀 減少空氣污染與環境負擔