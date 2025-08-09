記者簡浩正／台北報導

醫師指出，生魚片與海鮮可能被腸炎弧菌、李斯特菌或肝炎病毒污染，食用時要注意。（圖／記者林瑞恩攝影）

夏天好熱！但小心食物也更容易腐敗，吃下肚後腸胃不適。醫師提醒，高溫高濕環境不僅加速食物腐敗，更增加腸胃感染、食物中毒及消化系統疾病風險，尤以吃「生食」、「冰品」時更要小心。

根據衛福部統計，台灣每年夏季食物中毒通報事件中，超過3成與生食類食品有關。若是將受汙染的生食吃進肚子可能會有上吐下瀉、腹痛、腹脹等症狀，不得不小心飲食。

國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺表示，台灣夏季氣候悶熱潮濕，平均溫度常超過30度，是細菌與黴菌生長的最佳環境，根據食品衛生相關研究，大部分致病菌如沙門氏菌（Salmonella）、金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）、腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus）等，在30-40°C時生長迅速，當食物儲存溫度不當或超過兩小時未冷藏，便容易滋生病原菌，導致食物中毒或腸胃炎。此外，許多家庭仍沿用「室溫保存」的習慣，如將飯菜悶在鍋中、將水果切開後放在廚房台面，這在夏天尤為大忌，錯誤的保存方式不僅讓食物口感變差，會增加腸胃道疾病的風險，尤其是對年長者、幼童與免疫力低下族群而言更加危險。

對於民眾常見的飲食習慣，陳柏諺說，生魚片與海鮮可能被腸炎弧菌、李斯特菌或肝炎病毒污染，沙拉蔬菜若清洗不充分，可能殘留農藥或梨形鞭毛蟲卵，生雞蛋則有沙門氏菌感染風險。

他說，冰品與冷飲雖能短暫帶來涼感與舒適感，卻也對腸胃產生一定程度的刺激，冷飲進入口腔後會快速通過食道進入胃部使其血管收縮、胃液分泌減少，影響消化功能，部分人飲用冰品後會感到胃痛、腹脹或腹瀉，特別是腸胃功能本就較弱者，此外，冰塊來源不明或製冰水源被細菌污染，也是常見的食物中毒來源之一，一些路邊攤或未使用衛生冰品的飲料攤，更應慎選及注意。

陳柏諺指出，夏季腸胃道疾病以細菌性腸胃炎與病毒性腸炎為主，症狀包括腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、發燒、頭痛及食慾不振與脫水。嚴重者需住院治療或補充點滴，老人、小孩、慢性病患者若腹瀉導致電解質失衡，可能引發更嚴重併發症。

夏天為預防食物中毒，陳柏諺建議避免高風險食品攝取，剩菜剩飯應於兩小時內冷藏，食物回溫後需完全加熱（中心溫度至少達到70度）。同時提醒民眾應注重個人衛生，飲食前後確實洗手，切菜板與刀具需分開處理生熟食，並定期消毒廚房設備與儲存容器。

