輕颱「楊柳」今（9）天凌晨仍位在台北東方海面上，預計下週三、四會通過台灣北部海面，不過氣象專家林得恩指出，「楊柳」對台灣影響有2個關鍵因子，下週一（11日）將是判斷點，變數仍大；而今天全台各地多雲到晴好天氣，氣象署針對6縣市發布高溫警報，最高恐達38度，不過大台北、中南部地區和部分山區要留意午後雷陣雨，其中中南部有局部大雨發生的機率。

大台北地區、中南部和山區留意午後雷陣雨 今高溫飆破36度

中央氣象署指出，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾下午外出需攜帶雨具備用，前往山區請特別留意坍方、落石、土石鬆軟等現象，並多注意自身安全。

氣溫方面，全台各地高溫約31至35度，其中氣象署針對基隆、台北、新北等大台北地區，以及台南、屏東和花蓮發布高溫警報，有連續出現36度以上高溫或飆38度以上發生的機率，中午前後紫外線偏強，要注意防曬並多補充水分，離島澎湖27至31度、金門27至33度、馬祖27至32度。

8/9全台天氣預報。圖／中央氣象署

楊柳預計下週三會到台灣東方外海 路徑變化仍大

大家關注的輕颱「楊柳」今天凌晨2點，中心位於台北東方2280公里的海面上，以每小時13公里速度，向西北西轉西前進，預計下週三（13）會到台灣東方外海，後續路徑及強度不確定性大。

輕颱「楊柳」最新路徑。圖／中央氣象署

林得恩進一步指出，楊柳颱風七級風平均暴風半徑只有100公里，近中心最大風速每秒25公尺，預測後續七級風平均暴風半徑會略為擴大，強度也會略為增強，但仍屬於小型輕度且有在移動的颱風類型。

不過現在有2關鍵影響楊柳颱風路徑變化和侵襲台灣程度，第一是太平洋高壓西伸的勢力沒這麼顯著，就會在台灣北部外海再轉北離去，預期楊柳颱風將會經過一個垂直風切較大的海域，強度有可能快速減弱為熱帶性低氣壓，路徑也有可能更為偏北，如此一來，發布海上颱風警報的機會相當也會減少。

然而若太平洋高壓西伸較為顯著，預期楊柳颱風往西前進的分量較大，直接影響台灣陸地的機會也會增多，至於最後會走那條路徑，下週一會是非常關鍵時間點。

氣象專家吳德榮則說，楊柳颱風因逐漸進入「垂直風切大」的環镜，半途減弱甚至夭折的機率增多，歐洲模式（ECMWF）系集最新模擬「暴風圈侵襲機率圖」顯示，「楊柳」侵襲的機率稍降至20%至30%；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，台灣東方、日本琉球南方相當不利颱風生存，還有調整空間。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，9日環境風場為東南風，西半部污染物稍易累積，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部零星地區可能達橘色提醒等級。

