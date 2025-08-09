營養師林世航指出，現擠的母乳是最營養的狀態，但也不必過於擔心冷藏和冷凍的母乳，有營養流失的問題，可透過副食品來補充。（圖取自photoAc）

〔健康頻道／綜合報導〕母乳是寶寶最好的食物，在近年的母乳推廣教育下，母乳哺餵意願大幅提高，但是對於媽媽而言過多的母乳該怎麼辦？營養師林世航於臉書專頁「好食課」及網站發文指出，現擠的母乳是最營養的狀態，但也不必過於擔心冷藏和冷凍的母乳，有營養流失的問題，可透過副食品來補充。應特別注意解凍復熱的母乳不應再次冷凍和冷藏，有污染和營養流失風險。

母乳怎麼保存 能冷藏或冷凍多久？

根據國民健康署的資料顯示，剛擠出來的奶水可以在攝氏25度的室溫下放置6-8小時。若以冷藏室保存的話可以保存5-8天，以冷凍方式保存則可以儲存3至4個月。

母乳冷藏的營養素變化

研究顯示母乳在冷藏72小時狀況下，僅有維生素C會大幅減少，但其他營養素含量變化不大。在冷藏96小時後，白血球總數會減少16%、乳糖與總蛋白含量下降5%、總脂肪量不變、維生素E會減少25-30%，但免疫球蛋白A、乳鐵蛋白不太受到冷熱影響，

母乳冷凍的營養素變化

林世航提到，母乳在冷凍狀態下，營養素變化更小，因此如果媽媽時間允許與不嫌麻煩的狀況，建議以冷凍方式保存母乳。

母乳加熱怎麼做？

國民健康署建議，冷凍的母奶可以先以冷水慢慢解凍，或提前放置在冰箱冷藏室讓其在冷藏環境下解凍。在餵食前再將溫熱達到室溫即可。另外，提醒媽媽們母乳千萬不要放入微波爐中加溫，避免溫度不均燙傷寶寶，也不要直接接觸到火源，減少營養素的破壞。

母乳復熱後可以再冷凍、冷藏嗎？

國民健康署不建議解凍復熱的母乳再次冷凍和冷藏，可以避免污染和營養素流失的問題。因此，媽媽們一次解凍的母乳量不宜太多，減少浪費問題。

林世航提醒，現擠的母乳當然會是最好、最營養的狀態，但在生活中難免會有保存需求，而減少的營養素也可以透過寶寶自身儲存、副食品等方式攝取到。所以媽媽們也不用過於擔心，只要維持母乳哺育，無論是新鮮、冷藏或冷凍復熱，都可以給予寶寶最好的營養！

