▲8月23日將舉辦核三廠重啟公投。（圖／台電提供）

核三重啟公投第2場電視發表會今天（9日）登場，由中選會副主委陳朝建主持，正方代表為國民黨立委翁曉玲，反方代表為行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫。雙方就核電與再生能源的角色、能源安全與環境風險展開交鋒。

▲翁曉玲主張：核電與再生能源共存電力系統。（圖／翻攝公共電視YT）

正方：核電與再生能源共存

翁曉玲表示，推動核三延役是確保台灣能源自主與安全的重要措施。她強調，即便核三廠發電量僅占全體6%，仍是「救命的電」。核電是全球公認的穩定、乾淨、低碳能源，包括歐美多國將其視為綠能產業的一部分。

針對空污與健康風險，翁曉玲指出，台灣肺癌發生率連年攀升，空氣污染與罹癌息息相關，政府不應粉飾空污數據。她不反對再生能源，但認為其受氣候等外部因素影響，難以承擔電力主力，應讓核電與再生能源共存發展。

對於核三廠延役安全性質疑，翁曉玲援引國際經驗指出，全球多座核電廠運轉超過40年且安全無虞，核三廠設備完好、無重大事故，主管機關監管可確保安全。

翁曉玲強調，國際很多專家學者都提出示警，台灣不能沒有一座核電廠來支持穩定發電。即便核三廠發電量只占全體發電量的6%，對台灣來講，這就是救命的電。

▲林子倫認為，核三重啟有核廢料債留子孫風險。（圖／翻攝公共電視YT）

反方：核廢料債留子孫與延役高成本風險

林子倫則指出，核三延役存在安全與成本兩大不確定性。首先，台灣位於地震帶，核三廠設備老舊、耐震不足，且戰爭風險不可忽視。其次，延役成本常有追加預算與零件難尋等問題，並須重新評估核子事故保險費用，例如福島核災累計賠償金額逾10兆日圓。

此外，核廢料處置是長期財政包袱，也涉及世代正義。他援引國際能源總署數據，2024年核電占全球能源9%、再生能源占32%，並預估2026年再生能源發電將超越燃煤，成為全球主力。林子倫認為，核電延役不僅增加風險，還可能拖慢能源轉型，應聚焦發展再生能源，建立永續社會韌性。

林子倫表示，2024年總統大選3位總統候選人皆提到，2030年台灣再生能源占比3成的目標，這顯示發展再生能源跨越黨派已成為能源政策共識

林子倫強調，能源議題是選擇題、而非是非題，聰明的選擇是投資未來，而不是走回頭路，呼籲民眾以及年輕人正視能源永續與便宜的選項，「走舊路到不了新地方，天佑台灣」。

能源政策分歧持續

雙方在能源轉型的優先順序與風險評估上分歧明顯。翁曉玲主張以核電作為穩定基載電力，再生能源輔助發展；林子倫則認為應加速淘汰核電，全面投入再生能源建設。距離公投僅剩兩週，加上跟第二輪罷免案一起投票，相關爭論預料將持續發酵。

