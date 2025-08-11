中選會今天（11日）下午14時舉辦第三場核三延役公投意見發表會，正方代表由國民黨推薦的黃士修（核能流言終結者創辦人）出任，反方代表為民間公投反方辦事處推派的甘崇緯（台灣綠黨共同召集人）。雙方針對核電、核廢料及核災等議題展開激烈交鋒。全國廢核行動平台作為反對核三公投的民間辦事處，發表聲明批評正方言論，強調其缺乏科學依據與理性討論，降低公共政策討論品質。

全國廢核行動平台指出，國民黨推派以爭議言論聞名的黃士修作為正方代表，令人質疑其黨內是否缺乏能源政策專業人才。黃士修曾於2021年核四公投失利，其言論在網紅界與政壇均失去影響力，其極端言論是否能代表國民黨立場，引發質疑。聲明批評，黃士修延續一貫風格，以人身攻擊與誇張言詞博取關注，稱反對核能的學者為「學術騙子」與「邪教」，將核災與核廢料問題貶為「跳針」，試圖為核能爭議與污染洗白，將公共政策討論淪為仇恨反核的表演舞台。

反方代表甘崇緯指出，核三廠正下方存在活動斷層剪裂帶，黃士修僅提及耐震係數，卻未正面回應地殼錯動風險，缺乏科學依據。此外，甘崇緯提出歐盟未將核電視為綠電的規範，黃士修則重複「核廢料可解決」的論點，間接承認「歐盟認定核電為綠電」的說法有誤。全國廢核行動平台強調，黃士修的言論缺乏理性與務實，無助於政策討論。

全國廢核行動平台針對黃士修的論述，提出八點事實查核與駁斥，涵蓋國際核電延役趨勢、核廢料處置、德國非核家園政策及核電廠耐震問題等：

1.美國Palisades核電廠重啟進度被誇大：黃士修稱該廠「兩年重啟」，但實際上僅獲填裝燃料許可，尚未取得運轉許可，重啟時程仍未確定，審查程序更無法與核三廠直接類比。

2.聯合國24/7 CFE倡議未支持核電：黃士修稱24/7全時無碳能源包含核能，但該倡議強調再生能源與電網靈活性，核電並非必要選項，台灣不會因廢核而被市場淘汰。

3.核廢料處置技術未成熟：黃士修聲稱美、歐、日均能處理核廢料，但美國無最終處置場，日本亦無具體進展，全球僅芬蘭有試運轉案例，技術遠未成熟。

4.美國核電廠延役存安全隱憂：黃士修稱美國反應爐延役無老化問題，但多數核電廠因成本過高提前除役，且延役審查未充分考量地震、氣候變遷等新風險。

5.德國堅持非核家園政策：黃士修稱德國放棄非核家園，但德國政府多次重申廢核立場，並目標2030年達80%再生能源比例。

6.再生能源非停電主因：黃士修指再生能源導致三次大停電，但事實顯示集中式電網脆弱性才是關鍵，核電無法解決此問題。

7.核電非台電財務解方：黃士修稱廢核增加台電虧損，但台電虧損主因來自化石燃料價格波動，重啟核三成本高昂且排擠綠能發展。

8.核電廠耐震能力存疑：黃士修宣稱核三可承受1.384g地震，但專家指出其耐震評估未達標準，且複合災害下避難與救援挑戰不容忽視。

全國廢核行動平台強調，黃士修以「核廢料無問題」「核災無死人」等簡化論述，忽視核電風險，無助於理性討論。平台呼籲未來核三公投應聚焦科學事實與公共利益，避免謾罵與羞辱，提升政策討論品質，共同為台灣能源未來尋求最佳解方。