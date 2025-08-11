請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平台北11日電）台灣綠黨共同召集人甘崇緯今天在核三重啟公投案意見發表會表示，台灣未因核電歸零而缺電，與其冒險重啟老舊、事故頻繁與位於斷層上核電廠，更應投資在靈活、可持續能源體系。

「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公民投票案23日投票，由中央選舉委員會舉辦的發表會下午舉行，代表反方的甘崇緯說，近年台灣積極推動能源轉型，太陽能、風能發電及儲能設備漸有成果，台灣電力股份有限公司也規劃新燃煤機組取代高污染燃煤機組。

他說，透過能源轉型與節電，即使不用核電，台灣未來發電量仍會持續成長，「為何要冒險重啟已除役的老舊核電廠？」核電廠存在極高系統性風險，遑論核三過去40年「劣跡斑斑、問題不斷」，包括2001年發生嚴重3A事故。

甘崇緯表示，核三2013年又發生荒謬事故，2號機變壓器翻修作業期間，控制室警報燈連響84天，工作人員卻視為「維修期間的假警報」而忽略，時任總統馬英九曾特地到核三過夜，試圖證明安全，但包括馬英九過夜那晚，84天處於喪失外部電力狀況，翻修結束後台電才發現出大事，令人不寒而慄。

他說，這些「黑歷史」不僅是人為因素造成風險，而是核電廠本身就存在極高系統性風險，且核三下方有斷層，未來有極高機率再次活動，地震時可能由於地層錯動等，最終可能導致核災，這是工程上可預見風險。

至於「歐洲聯盟指核電是綠電」說法，甘崇緯表示，台灣目前欠缺低階核廢料最終處置場、台電計畫的高階核廢料最終處置場預定2055年運轉，趕不上歐盟規定的2050年期限，核三不會是歐盟永續能源提及的過渡方案或綠電。

他說，核三已過原本設定使用期限，重啟流程至少5年，以美國1座與核三相似核電廠為例，延役5年總成本約新台幣2500億元到3900億元，且日本福島核災殷鑑不遠，地狹人稠的台灣根本沒承擔核災後果的空間與能力。

戰爭時期風險部分，甘崇緯表示，如果中國封鎖台灣海、空運，工廠停止生產，出口導向的台灣用電量將大降，「拿平時的數據來推算戰爭時期的能源儲量本身並不科學」。全球2004年到2023年啟用53座核電機組，但同時關閉104座核電機組，「這才是真正的全球趨勢」，台灣需要更靈活、可持續能源體系，而非更多核電廠。

他說，以5年幾千億元重啟老舊、錯誤選址與戰爭時期有風險的核電廠，「要做這樣的能源豪賭？還是投資在真正有未來性的能源？」答案應很清楚，呼籲民眾堅定投「不同意」。（編輯：方沛清/李明宗）1140811