誆助整地卻倒廢土毀山坡地 竹檢起訴11人

（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）吳姓男子透過地政士找閒置山坡保育地，誆助整地騙地主同意，開挖土地倒營建剩餘土石方及廢棄物牟利，致地貌遭破壞，竹檢今天將涉案11人，依違反水土保持法、強制罪等起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，吳男以竹市香山區1處商行為據點，夥同彭姓、林姓、羅姓、許姓男子等人，與陳姓不動產地政士合作，共11人組「香山地區廢土集團」。

檢方表示，陳姓地政士尋找閒置土地，以協助整地名義蒙騙地主同意填土，再由吳男指揮怪手及砂石車洪姓司機等人，藉此開挖山坡保育土地，再傾倒營建剩餘土石方或營建廢棄物，造成山坡保育地原貌遭破壞與污染。

檢方指出，2023年9月10日至10月11日，吳男等人未獲地主同意及廢棄物處理許可，傾倒營建剩餘土石方及廢棄物91車次，面積約652.99平方公尺，非法獲利約新台幣27萬3000元。

檢方表示，後來吳男察覺地主已發現違法開挖且不願和解，因此想將責任與損失利潤轉嫁給其他集團成員，並強迫部分成員錄製對違法開挖行為負責的自白。

檢方說，吳男等人長期、多地點非法傾倒，涉案地點廣泛、手法隱蔽且反覆，嚴重破壞地貌與環境，今天將涉案11人，依違反水土保持法、強制罪等起訴，並請新竹地方法院依法量刑、宣告沒收犯罪所得及相關運輸機具。（編輯：方沛清）1140811