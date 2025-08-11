香港太古可口可樂就案件發表聲明，稱公司一直以產品的安全與品質為最優先的考量。（太古可口可樂網頁圖片）

【Yahoo 新聞報道】警方拘捕一名 63 歲男子，涉嫌將尿液注入超市飲品，涉嫌意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪。據警方公布案情，受影響超市遍及深水埗、旺角及灣仔區，目前發現 7 支飲品受污染，涉及「加系可口可樂」及七喜支裝飲品。香港太古可口可樂表示，在整個調查過程中全力配合政府當局，並嚴格遵循其指導方針行事。

香港太古可口可樂今日（11日）發表聲明，指公司一直以產品的安全與品質為最優先的考量。聲明指，案件屬發生在香港市場上的少數個別事件，涉及被蓄意污染的 Coca-Cola Plus（加系可口可樂）500 毫升膠樽。太古可口可樂指，在整個調查過程中全力配合政府當局，並嚴格遵循其指導方針行事。公司並指，對於當局以高度專業與嚴謹態度調查本案，深表感謝。

警方今日簡報案情指，7 月底接獲報案稱，在深水埗、旺角及灣仔區多間超市，發現有「加系可口可樂」及七喜支裝飲品，懷疑被人加入尿液，其中一宗更導致一名 9 歲男童不適入院。警方透過情報分析和翻閱大量閉路電視，鎖定疑犯身份，並在 8 月 9 日到其深水埗住址拘捕一名 63 歲男子。