核三延役公投第3場意見發表會今(11)日下午登場，反方代表、綠黨共同召集人甘崇緯拿黃國昌在2018年曾經批評的核三廠事故、劣跡斑斑、問題不斷，包括1985年1號機氫氣洩漏引發火災，輻射廢水排出3A事故及2013年整整84天2號機處於喪失外部電力狀況。他呼籲8月23日大家一定要出門投下不同意票。

民眾黨團提議核三延役公投，經立法院通過後，將於8月23日舉行公投，主文為：

您是否同意，第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？

中選會也於今日下午舉行第3場意見發表會，由中選會委員陳月端主持，正反方代表分別為核能流言終結者創辦人黃士修與台灣綠黨共同召集人甘崇緯，並由民視轉播。發表時間各為24分鐘，分成兩輪發表。

甘崇緯表示，核三廠不是一座新型的第四代反應爐核電廠，更不是前陣子很紅的SMR(小型模組化反應爐)，而是一座從1978年動工、1984年商轉至今運轉40年、除役的的老舊第二代反應爐。

甘崇緯表示，台灣真的缺電到需要把一座已經除役的核電廠搬出來重新上陣嗎？對於缺電說法，從2025年5月17日核三廠2號機除役，到今天為止，台灣的電力備轉容量率不但有97%時間都在10%以上，還天天維持在法定的6%以上。每十分鐘的的備轉容量率最低還有6.2%。也就是即使在最尖峰時刻，都還有6.2%電量是備而不用的。代表沒有因為核電歸零而缺電。

甘崇緯表示，這幾年持續推動太陽能、風能與儲能設備，台電也規劃新的燃氣機組取代高污染的燃煤機組，根據經濟部節電計畫，到2027年每年可以省下206億度電。而核三廠在2023年一整年發電也才178億度電。簡單來說，光靠節電就可以省下一座核三。

甘崇緯表示，核三廠這四十年來，不是偶爾出問題，而是劣跡斑斑、問題不斷。2018年黃國昌立委有說過，1985年核三廠1號機才剛商轉不到1年就因設計缺陷導致氫氣洩漏引發火災，因此，停機長達1年1個月。1993年核三廠大修時，過濾系統故障導致輻射廢水排出，最後整整挖了247桶污染海沙。最嚴重的是2001年3月18日發生的3A事故。

甘崇緯表示，日本福島事件就是因為冷卻系統失效導致爐心熔毀，接著發生氫爆。引發一連串難解問題。2001年核三廠也發生整個配電盤燒掉導致廠外電源全面喪失。備用的兩部緊急柴油發電機也供電失敗，讓整座電廠全黑長達2小時。最後從地下室挖出來從來沒用過的第五台緊急柴油發電機，才幸運避開核災。

甘崇緯表示，2013年核三廠又發生一場荒謬到難以置信事故。台電進行2號機變壓器翻修，控制室警報燈連續響了84天，但工作人員只當作維修期間的假警報。離譜的是時任總統馬英九還到核三廠long stay，想親自住一晚證明核三廠很安全。結果，變成「攏是假」，因為包含馬總統住的那晚，整整84天2號機都處於喪失外部電力狀況。這一切竟然沒人發現，也無人通報，就算總統要來了也沒人阻止。等到翻修結束，台電才知道出大事了。一直到今年，核三場還發生火災。

甘崇緯表示，這是原能會與台電公開資料所列的資訊。因此，這樣一座核電廠要怎麼做到確認無安全疑慮。這是核電廠本身就存在很高的系統性風險。

甘崇緯表示，核三廠也面臨斷層風險，台電自己開挖槽溝資料顯示，位於恆春半島上廠區正下方有一條確定的活動斷層，就叫「恆春斷層」。3300年前曾經活動，未來有極高機率會再次活動。核三廠1號機汽渦輪就直接蓋在斷層的剪裂帶，是地層滑動時會被扯裂的破碎帶。也就是地震發生時，廠房可能因為地層挫動而直接撕裂成兩半。2號機的核島區剛好蓋在一條地質結構背斜軸上面。地震來時這塊地層就可能整個壟起，把廠房往上頂，造成嚴重的變形。如果核三廠因為地震冷卻水無法循環，反應爐溫度就會失控，接下來就會核災。當已經知道這些風險擺在眼前時，真的要讓它重啟嗎？

甘崇緯表示，「我們賭了40年，好不容易熬到核三廠除役，為何還要重啟一座那麼不安全的核電廠？」