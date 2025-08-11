請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）民團今天指協和電廠土壤污染案調查已出爐且明確超標，要求基隆市府依法行政，公告為控制場址並暫停開發。市府表示，將公告協和電廠為污染控制場址，並要求提出污染控制計畫。

守護外木山行動小組今天在立法院舉行記者會，召集人王醒之說，台電協和電廠更新改建計畫（四接）開發案爭議重重，土壤污染嚴重超標，問題宛如「房間裡的大象」，環境部與環評會硬是視而不見，今年初仍以17比0粗暴通過此案，不但爭議沒有平息，反而越演越烈。

王醒之指出，基隆市政府進場採樣土壤與地下水污染9個點位的結果已出爐，其中，2點次的鎳金屬污染分別超過管制標準8倍與1.8倍，1點次的總石油碳氫化合物甚至超標42.4倍，土壤污染源明確，市府應依土壤及地下水污染整治法規定，公告為「土壤污染控制場址」，而依同法規定，此場址應「禁止土地利用行為，並得限制人員進入」。

基隆市政府透過新聞稿表示，環保局會同環境部，依土污法規定，於6月12日至協和發電廠進行土壤及地下水污染查證採樣作業，執行8點次土壤採樣與1點次地下水採樣。

市府指出，檢測結果，2點次土壤鎳濃度分別為1500 mg/kg與365mg/kg，超過鎳的土壤污染管制標準（200 mg/kg），1點次總石油碳氫化合物（TPH）濃度為4萬2400mg/kg，超過土壤污染管制標準（1000mg/kg）。

市府表示，將依土污法規定，公告協和發電廠為污染控制場址，並要求協和電廠提出污染控制計畫，市府也會持續督導改善作業，守護市民健康與環境品質。（編輯：方沛清）1140811