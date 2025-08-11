一名 9 歲男童在超市購買可樂，發現有異味後入院求醫，其後警方揭發有人在汽水加入尿液。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】警方拘捕一名 63 歲男子，涉嫌將尿液注入超市飲品，涉嫌意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪。一名 9 歲男童在超市購買可樂後，發現有異味後入院求醫，及後警方揭發有男子在多間超市倒尿液入支裝汽水。初步調查顯示，被捕男子曾與超市店員發生爭執，成為犯案動機。被捕男子稍後會被起訴，明天提堂。

警方今日（11日）下午交代案情，西九龍總區重案組第一隊總督察邱雨星指，警方 7 月底接獲報案稱，在深水埗、旺角及灣仔區多間超市，發現有可口可樂及七喜支裝飲品，懷疑被人加入尿液，其中一宗更導致一名 9 歲男童不適入院。

西九龍總區重案組接手調查，並透過情報分析和翻閱大量閉路電視，鎖定疑犯身份，並在 8 月 9 日到其深水埗住址拘捕一名 63 歲男子。警方搜出與案相關物品，包括疑犯犯案時的衣著、鞋及背囊。被發現懷疑有問題的 7 支飲品已送往化驗，初步結果不排除含有尿液成分，但沒有毒藥。

經警方初步調查，被捕男子的犯罪動機源於在超市有不愉快經歷，他曾與店員爭拗。警方相信他是單獨犯案，認為屬於個別事件，而大部分出事飲品都是在超市例行檢查時發現。被捕男子目前被扣留調查，他稍後會被起訴，明天在九龍城裁判法院提堂。

警方斥責被捕男子的行為卑劣，形容是非常嚴重罪行，影響食物安全。警方呼籲市民購物時，留意支裝飲品的蓋有否被打開，容量有否不同，如果發現包裝被干預、食物異味，便要通知商鋪或生產商，並向食環署求助。

邱雨星被問涉事的超級市場是哪一間，他沒有回應。

《Yahoo 新聞》接獲消息，一名 9 歲男童於 7 月 18 日在西九龍一間超市購買一支可樂，發覺有強烈尿味，其後他到廣華醫院求醫，並已出院。其後，男童的母親向食環署投訴事件，食物安全中心遂要求太古集團提交調查報告。

據了解，太古集團可口可樂公司品質保證部一名經理於 7 月 31 日到涉事的西九龍超市例行檢查，發現 4 支汽水異常，於是將其銷毀。經理之後再發現有 5 支汽水異常，並立刻檢取，再就事件報警。

消息指，警方 8 月 9 日拘捕一名男子，他承認曾犯案，並透露他於超市遭受不禮貌對待，於是將受污染的汽水放在超市貨架上。

《Yahoo 新聞》正就事件向太古可口可樂查詢，有待回覆。