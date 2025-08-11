民進黨立委王義川在政論節目上因談論到台中市長盧秀燕完妝勘災，引發討論，更遭民進黨內性平部自己人批評，同黨議員卓冠廷與名嘴李正皓紛紛助陣反擊。 圖: 李正皓臉書

民進黨立委王義川日前在政論節目上揶揄台中市長盧秀燕完妝勘災，評論盧秀燕的粉底液價格。未料，民進黨性平部跳出來嚴厲譴責「我們不要厭女的台派」，引爆議論。王義川對此表示會虛心檢討，不做任何反駁。不過，王義川的好友、政論節目主持人李正皓並不想翻頁，今（11）日怒嗆性平部主任李晏榕「極度厭男」，強調會具名檢舉，「台派不要厭男的性平部主任，李晏榕道歉下台」。此話一出，婦女新知基金會隨即也跳出來抨擊，再度形成大亂鬥局面。

李正皓昨日直播時翻出李晏榕於2023年11月30日主持民進黨內「選好的人，走好的路」記者會的發言，今今日也在臉書貼出這段影片並提到， 李晏榕在記者會中說「男生搶救王義川，女生搶救劉柏君（不分區名單）、果然都是女生的場合就是開心！」，李正皓指，李晏榕此話一出，現場一片譁然，根據當天的媒體報導，現場有非常多男性工作人員與男性記者、攝影，感受到不舒服與被冒犯。

李正皓質疑，拉票還要分男女，李晏榕這種言論叫做有性平觀念？他進一步批，什麼叫做「果然都是女生的場合就是開心？」，男生在李晏榕眼裡就是污染源，只有「都是」女生的場合才能讓我們大主任李晏榕感受到開心，這不是厭男什麼才叫做厭男？，強調自己不會讓這件事被翻頁，否則如果未來王義川要選桃園市長、立委怎麼辦？會被貼上厭女標籤。

婦女新知基金會稍早加入戰局發文批評，民進黨性平部出面批判同黨立委王義川的粉底液事件發展迄今，從民進黨發言人卓冠廷公開發文批評性平部未經內部程序、不具正當性，支持者攻擊性平部主任李晏榕的配偶是香港人、具有國安疑慮，再到王義川失言現場的政論節目主持人李正皓宣稱要具名檢舉李晏榕「厭男」、要求道歉下台，民進黨中央沉默至今，放任發言人公開攻擊性平部，令人困惑卓冠廷的發言難道有經過民進黨內部程序審核通過？

婦女新知基金會質疑，民進黨還要繼續漠視支持者亂扯私人家庭背景來攻擊性平部主任？ 坐視支持者污名所有在台的港澳及中國移民具有國安疑慮？ 民進黨中央持續沉默，難道打算放棄性別平等的進步價值？那麼民主進步黨的黨名是否要刪除「進步」二字以名實相符？

事件源自民進黨立委王義川在政論節目指出台中市長盧秀燕全妝現身災區現場，批評盧市長勘災是作秀，並將盧市長使用的品牌粉底液及價位放大呈現在螢幕上，被輿論及對手政黨批評歧視女性，民進黨性別平等部亦在社群媒體發文，指出「我們不要厭女的台派」，隨即民進黨發言人卓冠廷發文批評民進黨性平部「在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川」，是「毫無高度跟專業的切割」。

婦女新知基金會提到，若要檢視政黨對性別平等價值的態度，其中一個重要指標就是政黨對其政治人物性別歧視言行的即時回應，顯然民進黨性平部是在堅信民進黨堅定支持性別平等價值的前提下直接發文，但發言人卻認為應該要經過完備程序。這裡就令人好奇，民進黨回應其政治人物性別歧視言行爭議的「完備程序」為何？必須由秘書長或發言人統一回應嗎？如果秘書長與發言人不回應，性平部是否就不能發聲？

如果是這樣，又更令人好奇，民進黨發言人除了在意性平部是否乖乖歸隊之外，黨中央對於王義川言行的回應為何？民進黨真的堅定支持性別平等價值嗎？