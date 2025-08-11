AI 基礎建設熱度持續延燒，但華爾街並非一片樂觀。美國總統川普最新拋出對外半導體課徵高達 100% 關稅的震撼彈，雖台積電（TSM）因美國設廠有望豁免受惠，但英特爾（INTC）卻因新任 CEO 陳立武被質疑與中國科技公司有投資關聯，遭川普公開要求辭職，政治風暴立刻衝擊市場信心。

在政策、財報與產業趨勢的交錯下，美股呈現板塊分化格局。輝達（NVDA）、博通（AVGO）、Palantir（PLTR）持續強攻 AI 基礎建設，股價穩居多頭主軸；蘋果（AAPL）、台積電（TSM）受惠於製造本土化與政策紅利，長線動能不減。反觀特斯拉（TSLA）、微軟（MSFT）雖有新布局，但仍受資安與轉型挑戰；超微電腦（SMCI）則因財測下修陷入短空壓力。波克夏（BRK/B）成為震盪市況下的防守堡壘。

以下是國泰證期整理解析十檔美股內容：

1、NVDA

市場持續看好 AI 基礎設施需求強勁，Blackwell 平台後續表現值得期待，且輝達強調晶片不存在後門、終止開關和監控軟體反駁漏洞疑慮，AI需求維持強勁有力維持營運動能，技術面來看股價持續站上所有均線之上延續多頭格局，建議若股價回測至五日線，可分批佈局，長線抓住 AI 基礎建設需求與訂單能見度延續之動能。

2、TSLA

特斯拉董事會通過馬斯克新一輪約 300 億美元股票激勵計畫，意在強化其領導與激勵結構，以支撐向 AI 與 Robotaxi 的轉型 。雖短期可能提升信心，但高額激勵也反映成長需更多實際突破。建議觀察 Robotaxi 商轉進度與推進細節，再斟酌中長線布局。

3、AAPL

蘋果宣布再投入 1,000 億美元於美國製造，將其總美國投資承諾推升至 6,000 億美元，強化供應鏈本土化並有望免除關稅 。此舉提升政策友善度與製造韌性，基本面穩健。建議逢拉回至五日可分批介入，長期聚焦 AI 與供應鏈在地化收益。

4、TSM

美國總統川普公布對外半導體課徵高達 100% 關稅政策，但台積電因已在美國設廠有望獲豁免，股價應聲上漲，反映市場信心回溫，政策導向有利於美國製造布局，地緣風險下降，基本面支撐強化，建議逢回至五日線可逢低布局長線，關注後續產能落地與關稅政策變動。

5、INTC

美國總統川普指出，Intel 新任 CEO 陳立武與中國科技公司的投資關聯成爭議，要求其辭職，看似干預企業領導決策，政治因素加劇公司治理與國安疑慮，短線可能削弱市場信心。建議先觀察公司是否明確回應再做判斷，若風波迅速停止可以於股價站上週線分批進場佈局。

6、AVGO

博通推出下一代 AI 互聯網晶片 Jericho 4，可整合超過百萬處理器、提升雲端間巨量傳輸效能，並支持加密功能以提升資料安全性，產品展示其在 AI 基礎建設領域技術領先與推動能力，增強市場信心，長線成長性仍強，建議股價回檔至十日線，分批進場，長線聚焦 AI 成長趨勢，短線可用技術支撐配合期權減震策略。

7、PLTR

Palantir 公布 Q2 營收首次突破 10 億美元，年增率 48%，EPS 為 0.16 美元超出預期，全年營收預測亦從 36% 上修至 45%，股價創新高。此結果顯示 AI 商業與政府軟體需求強烈且基本面強勁。建議若股價拉回至五日線，可分批布局，長線建議持續追蹤 AI 應用拓展，企業與政府訂單落地。

8、SMCI

SMCI 釋出 Q4 財報，營收 57.6 億美元、調整後 EPS 為 0.41 美元，皆低於預期，公司亦下修全年營收預期至至少 330 億美元，遠低於先前 400 億美元預估，。儘管 AI 基建需求仍在，但短空擴大。短線上建議多單減碼保守觀望，中長線持續觀察資料中心與伺服器需求。

9、BRK/B

波克夏Q2 財報顯示淨利從去年同期的 303.5 億美元降至今年 123.7 億美元，主要因 Kraft Heinz 巨額減值和投資收益下滑，營運獲利亦略減至 111.6 億美元 ，但營運穩健、資產豐厚，投資部位表現波動短期壓抑股價，建議可視為配置良機，作為資產配置防禦核心。

10、MSFT

美國 CISA 發布 Microsoft Exchange 混合架構存在高風險漏洞，攻擊者可藉此提升權限進入雲端環境，呼籲用戶立即更新補丁避免資安風險。資安事件短線為壓力，企業 IT 須緊急因應。操作建議：如股價回檔至月線可逢低介入，長期看企業雲端與 AI 服務持續受益。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。