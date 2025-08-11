[Newtalk新聞] 民進黨立委王義川日前質疑台中市長盧秀燕「完妝勘災」、評論盧的粉底液價格，遭民進黨性平部嚴厲譴責「我們不要厭女的台派」。對此，政論節目主持人李正皓今（11）日怒嗆性平部主任李晏榕「極度厭男」，一個性平觀念有問題且厭男的人，夠資格擔任性平部主任嗎？他將具名檢舉，「台派不要厭男的性平部主任，李晏榕道歉下台」。

李正皓昨晚開直播表示，民進黨性平部沒有啟動調查程序、沒有找當事人說明、沒有召開專家會議，就直接定調王義川的言論是「厭女台派」，請問王義川以後怎麼選？對於這件事該不該翻頁，他想了很久，最後還是沒有辦法吞下，讓好朋友就這樣一輩子被貼上厭女標籤。

李正皓直播時直接點名李晏榕，今年4月性平部貼文提及電影《國有器官》及嬰兒器官移植案例時指「被消失的女嬰……」，他痛批，嬰兒還有分男嬰、女嬰？「你寫被消失的『嬰兒』會死嗎？」；然後父親節貼文譴責全天下不做家事的爸爸？

李正皓也翻出李晏榕2023年11月30日主持「選好的人，走好的路」記者會的發言，今天並在臉書PO出這段影片， 李晏榕在記者會中說「男生搶救王義川，女生搶救劉柏君（不分區名單）、果然都是女生的場合就是開心！」，李正皓指出，李晏榕此話一出，現場一片譁然，根據當天的媒體報導，現場有非常多男性工作人員與男性記者、攝影，感受到不舒服與被冒犯。

根據媒體的報導：「『果然都是女生的場合就是開心』，讓現場男性忍不住面面相覷，私下抱怨『現在是要我走嗎？』更有男性記者直言，聽到這句話感覺被排斥；也有記者狠酸，若是男性政治人物敢說類似的話，『早就被她罵翻了吧』」。

李正皓直言，對於李晏榕的言論，認真感受到憤怒與不解，他與卓冠廷發起搶救王義川大兵行動時，整整幾個月在外面風吹、日曬，他們拜票時哪裡有分男女？李晏榕憑什麼在冷氣房裡高傲的一句話，就要切分成「男生搶救王義川，女生搶救劉柏君」？拉票還要分男女，李晏榕這種言論叫做有性平觀念？

什麼叫做「果然都是女生的場合就是開心？」，李正皓質疑，男生在李晏榕眼裡就是污染源？只有「都是」女生的場合才能讓李晏榕感受到開心，這不是厭男什麼才叫做厭男？

李正皓痛批，如果王義川討論盧秀燕勘災化全妝擺拍的言論是厭女，那李晏榕的言論比王義川嚴重一千倍，李晏榕是打從心底沒有性平觀念、厭男，認為「男生搶救王義川，女生搶救劉柏君」、「果然都是女生的場合就是開心？」，甚至李晏榕的言論還引起了當場男性記者的極度不適，請問一個性平觀念有問題且厭男的人夠資格擔任民進黨的性平部主任嗎？「我會向民進黨具名檢舉」。

