民進黨性平部日前發布「我們不要厭女的台派」貼文，譴責民進黨立委王義川於政論節目，吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格。貼文強調，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。此事引發連日討論，政論節目主持人李正皓今（11）天批評民進黨性平部主任李晏榕打從心底厭男，「請問一個性平觀念有問題且厭男的人夠資格擔任民進黨的性平部主任嗎？我會向民進黨具名檢舉」。

李正皓：台派不要「厭男」的性平部主任，李晏榕道歉下台。（圖／資料照）

台派不要厭男的性平部主任，李晏榕道歉下台；李正皓貼出一段影片指出，這是一場2023年11月30日的記者會，當時再一個多月就要總統、立委投票了，民進黨中央召開了一場記者會，記者會名稱叫「選好的人，走好的路」，主旨是透過記者會推薦民進黨的女性不分區名單，記者會主持人是李晏榕（時任性平部主任）。

李正皓指出，記者會過程中劉柏君致詞完結束後（12分16秒處），李晏榕接著拿起麥克風情緒高昂的說：男生搶救王義川，女生搶救劉柏君、果然都是女生的場合就是開心！

李正皓提到，當時李晏榕此話一出，現場出現一片譁然的聲音。事實上根據當天的媒體報導，現場有非常多男性工作人員與男性記者、攝影感受到不舒服與被冒犯，根據媒體的報導：身為「性別平等部」主任的李晏榕大喇喇地喊出「果然都是女生的場合就是開心」，讓現場男性忍不住面面相覷，私下抱怨「現在是要我走嗎？」更有男性記者直言，聽到這句話感覺被排斥，明明現場還有很多男性在場，也覺得李晏榕這樣的做法相當幼稚，宛如小學生「男生、女生要分開」，反而加深了女生愛搞小圈圈的刻板印象；也有記者狠酸，若是男性政治人物敢說類似的話，「早就被她罵翻了吧」。

李正皓說，他身為搶救王義川大兵的發起人與男性，對於李晏榕的言論，認真感受到憤怒與不解：

1.我與卓冠廷發起搶救王義川大兵行動時，整整幾個月在外面風吹、日曬，我們拜票時哪裡有分男女？李晏榕憑什麼在冷氣房裡高傲的一句話，就要切分成「男生搶救王義川，女生搶救劉柏君」？甚至搶救王義川大兵高雄場的實體見面會中，劉柏君就是特別來賓之一。

拉票還要分男女，李晏榕這種言論叫做有性平觀念？

2.什麼叫做「果然都是女生的場合就是開心？」，男生在李晏榕眼裡就是污染源，只有「都是」女生的場合才能讓我們大主任李晏榕感受到開心，這不是厭男什麼才叫做厭男？

3.如果王義川討論盧秀燕勘災化全妝擺拍的言論是厭女，那李晏榕的言論比王義川嚴重一千倍，李晏榕是打從心底沒有性平觀念、厭男，認為「男生搶救王義川，女生搶救劉柏君」、「果然都是女生的場合就是開心？」，甚至李晏榕的言論還引起了當場男性記者的極度不適，請問一個性平觀念有問題且厭男的人夠資格擔任民進黨的性平部主任嗎？我會向民進黨具名檢舉。

