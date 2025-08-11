【新聞直擊】烏克蘭割地求和？銀髮族職場翻身

今日焦點：英媒爆料，烏克蘭或願意以領土換和平；輝達想對華出售最先進AI晶片？川普：性能先砍半！憂強制社保，企業爭招退休老人

【美中關稅休戰期再延90天 或為川習會面鋪路】

8月11日，美國總統川普簽署了一項行政令，在美中關稅戰休戰協議即將到期之前踩下煞車，將關稅暫停期延長90天，至11月10日。

川普隨後在真相社會上發文並表示：「該協定所有其它條款保持不變。」暗示美國沒有計劃修改貿易政策或協議的條款。

與此同時，中共官媒新華社也宣布，將延長關稅暫停期90天。中國商務部也跟進表示，對於在4月被加入貿易與投資限制名單的28家美國企業，將暫停執行相關措施90天。

這一延期是上月底，美中雙方在瑞典斯德哥爾摩進行中美第三輪貿易談判的預期結果。這意味著美國對中國商品的關稅不會飆升回145%，而中國對美國商品的關稅也不會重回125%。

目前，美國對中國進口商品徵收的關稅為30%，其中包括今年2月和3月因芬太尼問題加徵的20個百分點。而中國對美商品的關稅則為10%。

美中關稅戰繼續休戰將緩解各界對美中爆發新一輪關稅戰、帶來全球金融市場大地震的擔憂。《金融時報》報導，隨著川普延長停戰期限，日本和澳洲股市在8月12日創下歷史新高。

《彭博社》表示，川普的這個舉措讓美中兩國有更多的時間討論其它懸而未決的問題，例如川普對北京加徵的芬太尼關稅、美國對中國購買俄羅斯和伊朗石油的關注，以及雙方圍繞美企在華經營的分歧。

而這也可能為川普訪華並會見中共黨魁習近平鋪平道路。川普上週告訴 CNBC，美國和中國已非常接近達成協議，如果達成協議，他將在今年年底前與習近平會面。

美國財政部長斯科特‧貝森特（Scott Bessent）也表示，華盛頓已準備好與北京達成協議，他對未來前景「持樂觀態度」。

美中雙方在最關心的問題上均有所放鬆。中共已經開始給美國企業發放稀土出口許可。根據海關最新數據，中國6月份對美國的稀土磁鐵出口量從5月的46噸增至353噸，但總出口量仍遠低於中國4月份啟動出口管制前的水平。

而美國也翻鬆了對晶片出口的控制。輝達和超微與川普政府達成協議，同意將其部分對華人工智能晶片銷售收入的15%上繳美國政府，以獲得出口許可。此外，川普在週一還表示，如果輝達將其最先進的人工智能晶片Blackwell的性能削弱30%～50%，他可能會考慮允許將「性能削減版本」的片Blackwell賣到中國。

美國總統川普在8月11日的白宮記者會上表示，本週五在阿拉斯加舉行的雙普峰會將是一次「試探性」會面，旨在敦促俄羅斯總統普京結束戰爭。川普表示，他將在與普京見面之後的2分鐘內，就能知道是否可以推進俄烏和平協議。

川普在記者會上再次提到，解決俄烏戰爭需要雙方在領土問題上做出妥協，和平協議可能涉及「領土交換」。川普稱，他將試圖為烏克蘭爭取更多領土回報，他說，「俄羅斯佔領了烏克蘭的大部分地區。他們佔領了主要領土。我們將努力為烏克蘭奪回部分領土。」

川普表示，如果普京在會談中提出「公平協議」,他將向歐洲領導人通報最新情況，而出於尊重，他將首先與烏克蘭總統澤連斯基交談。川普還提到，未來的會議可能包括澤連斯基，可能是包括他自己和普京在內的三方會議。

另一方面，據英國《每日電訊報》報導，烏克蘭總統澤連斯基對領土讓步的態度有所軟化。他告訴歐洲領導人，他們必須拒絕川普提出的任何讓烏克蘭放棄更多領土的解決方案，但他暗示可以允許俄羅斯保留其佔領的部分土地。這意味著凍結當前戰線，使俄羅斯事實上控制其佔領的盧甘斯克、頓內茨克、扎波羅熱、赫爾松和克里米亞領土。

不過，歐洲外交官指出，目前普京的整體戰爭目標並沒有出現明顯的改變，依然是推翻烏克蘭親西方政府，由親莫斯科的代理政權取而代之。根據華府智庫「戰爭研究所」的報告，俄羅斯仍致力於迫使烏克蘭「全面投降」，包括阻止其加入北約並實現軍事非武裝化。

週一，烏克蘭總統澤連斯基引用烏克蘭情報部門的一份報告稱，俄羅斯正在為新的攻勢準備部隊，普京沒有準備好停止戰爭，他敦促各國繼續對克里姆林宮施加更多壓力，直到烏克蘭獲得安全保障。

【強制社保壓力大 企業紛紛爭招銀髮族】

中共強制社保政策將在9月1日正式實施，不少經營吃緊的餐飲店為了節省用工成本，開始辭退年輕員工，轉而聘請已退休、無需繳納社保的老年群體當服務員。相關話題引發熱議，登上微博熱搜。有網民調侃：「以前只招35歲以下，現在老年人成主力，風水輪流轉。」

8月11日，社交媒體顯示，上海餐飲連鎖店「小楊生煎」發布招聘啟事，招收滬語服務員，綜合薪資3200元，做一休一，並明確要求「年滿50週歲」。另一家位於普陀區鴻雁路的社區大飯堂的招聘要求，男員工需滿60歲、女員工滿55歲，承諾「待遇優厚、飯粑肉香」，條件寬鬆到只要「端菜手不抖、走路穩」即可。

上海靜安區居民王女士向《大紀元時報》表示，她退休後意外受聘於一家餛飩店，月薪3000元，且無需繳社保。她說：「沒想到年輕人找不到工作，我們老年人反倒吃香。」杭州退休人士吳先生也向記者透露，當地咖啡館開始解僱年輕員工，改聘退休人員，月薪最高可達4200元。

而感受到強制社保壓力的，還不僅僅是小微企業。日前，北京環球影城和麥當勞也傳出公開招聘退休員工的消息，也引起了廣泛關注。《大河報》報導，北京環球影城招聘啟事要求退休員工持正式退休證，酬勞是時薪30元。麥當勞也要求退休人員持證上崗，並提供彈性工作制，月薪1500至2500元，搭配商業保險。面對媒體詢問，麥當勞中國回應稱，此舉為靈活用工策略，退休返聘人員等勞務關係員工也是其中一部分，符合法規。

然而，專家警告，招聘退休員工雖能節省成本，但存在風險。老年員工體力和反應能力較弱，若勞動保護不足，可能引發安全事故。

此外，輿論普遍認為，這種用工模式可能擠壓年輕人和中年人的就業機會，加劇就業結構失衡。網民擔憂，強制社保政策可能導致小微企業倒閉潮，甚至迫使企業裁員或關店。

【深圳版「糞水」事件？小區水臭大腸桿菌超標】

繼杭州餘杭街道居民反映自來水有異味後，深圳南山區有小區也出現類似問題，引發公眾強烈擔憂。

據悉，8月初，深圳南山區位於粵海街道的一所小區居民反應自來水中出現臭味，有關部門對二供泵房水池存水進行取樣，檢測結果顯示水中菌落總數、總大腸菌群與大腸埃希氏菌超標，而按照正常自來水的標準，這些細菌都應該是「不得檢出」。

8月11日，極目新聞的記者以居民身分諮詢了當地水務公司，工作人員證實了上述消息，並表示，該水樣部分指標不合格的原因是負一樓集水坑積水滲漏至二供泵房水池導致污染，「受暴雨天氣影響，小區的水池上方發生積水滲漏，路面水、雨水流入污染了水池。」

儘管當地水務公司工作人員一再聲稱「現在居民用水沒有問題」，但這一說法並未能平息居民的擔憂。

許多網友表示，大腸菌群超標是水體受到糞便污染的明確信號，對老人、兒童等脆弱群體的健康構成直接威脅，儘管不一定會立即致病。

網友認為，這起事件暴露了「二次供水」系統，即從自來水總管加壓、儲存後再輸送到高層住戶的系統，在管理上的疏忽。居民向物業繳納管理費，本應得到安全保障，但水質問題卻是在居民反映「水發臭」之後才被發現。這不僅讓居民對物業管理產生了強烈質疑，也讓他們對當地水務部門的監管能力失去信心。

而這也是深圳近期發生的第二起水質問題。今年7月，《南方日報》報導，多位深圳市民留言反映自來水「水垢嚴重」且「有味道」。

