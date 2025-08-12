每天鼻塞、打噴嚏、還會腰酸背痛，已經看過醫生卻經常反覆發作？小心兇手可能在你的臥室裡。美國加州腸胃科醫師Saurabh Sethi在Instagram上指出，臥室中常見的寢具用品和日常小物可能藏有過敏原、黴菌或有害化學物質，長期接觸可能對健康造成損害。他特別點名三種「毒物級臥室用品」，建議多加留意，快來檢查你的房間有沒有！

1.過於老舊的枕頭

你的枕頭用多久了呢？曾有調查發現，多數美國人枕頭會用超過一年，不過有25％的人根本不記得自己的枕頭用了多久。事實上，過於老舊的枕頭很容易變形，長期下來可能導致肩頸痠痛、睡眠品質下降，所以大約可以在使用2年左右的時間考慮汰換。

而美國加州胃腸病學家Saurabh Sethi也指出，枕頭長期吸附口水、汗水與空氣濕氣，是細菌與黴菌的溫床，不但會產生異味，還可能引發皮膚感染、呼吸道過敏，尤其過敏體質者要特別當心。再說，通常枕芯不太會清洗，如果你的枕頭用了很多年都沒有換，那很可能你天天與塵蟎、黴菌、汗水與皮屑同床共枕！

就算有使用枕頭套也不能大意，皮膚科醫師徐常捷曾在《醫師好辣》節目中提到案例，有大學生右臉大爆痘，好不容易找到原因就出在他整學期都沒清洗枕頭套，臉上的油脂、汗水、皮屑齊聚一堂，枕頭套簡直變成超營養細菌培養皿。

2.睡超過10年出現變形凹陷的床墊

睡醒總是全身痠痛、精神不濟嗎？Saurabh Sethi特別點名，躺了超過10年的床墊可能就是元兇！因為老舊的床墊可能已經彈性疲乏、支撐力大幅下降，不但難以撐起脊椎曲線，還無法分散腰椎壓力，容易引發慢性背痛。

當床墊出現凹陷、髒污、翻身有彈簧聲響等明顯老化徵兆，或早上醒來經常覺得很疲累，或許該考慮換個新的床墊了！

再加上老舊的床墊也會像枕頭一樣，累積皮屑、灰塵、濕氣，也是塵螨、黴菌和過敏原的溫床，長期沒有清潔或更換，房間內空氣品質變差，也容易誘發過敏問題，例如鼻塞、噴嚏、皮膚癢。因此，記得檢查床墊與枕頭的狀況，別讓它們成為你健康的絆腳石，才能打造真正舒壓療癒的睡眠空間！

3.芳香噴霧等室內空氣芳香劑

為了營造舒適、質感氛圍，喜歡在寢室噴些香香的空間噴霧、空氣芳香劑嗎？Saurabh Sethi認為這些化學芳香劑很可能是室內空氣污染的隱形來源。

曾有研究發現，多數空氣芳香劑內含鄰苯二甲酸酯（Phthalates，PAEs），這類化學物質可能干擾內分泌、影響生殖健康，還可能誘發氣喘等症狀。有些產品甚至會釋放出甲醛、苯等揮發性有機化合物（VOCs），長期暴露有可能誘發咳嗽、頭痛、過敏反應，甚至增加慢性病與癌症風險。

「無毒教母」譚敦慈也曾強調自己不使用任何有香味的產品，包含香水、香氛蠟燭、擴香，甚至香味保養品。如果真的想讓房間有香味，重症專科醫師黃軒還分享挑選方式，建議以天然植物萃取、不含化學添加的產品為原則，避免含有色素、防腐劑、礦物油與重金屬，相對更安心。

