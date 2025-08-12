記者施春美／台北報導

曾琮愷（右）因蜂窩性組織炎併發重症，住院期間情況急轉直下，11日晚間辭世。（圖／取自曾琮愷臉書）)

外號「小鋼砲」、民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷，因蜂窩性組織炎併發重症，住院期間情況急轉直下，最終於11日晚間辭世，享年45歲。醫師表示，蜂窩性組織炎的原因是細菌經由傷口侵入真皮和皮下組織，釋放毒素。一經感染後，可能會有發燒、畏寒、全身倦怠、淋巴腺腫、頭痛等症狀，嚴重時會引發敗血症。醫師提醒，糖尿病患、過胖、血液循環不良、有香港腳等9類人是高危險族群。

台北榮總台東分院網站衛教資料表示，蜂窩性組織炎病因是細菌經由傷口侵入真皮和皮下組織，釋放毒素，而在組織空隙內滋長，引起組織炎性反應。若該區域發炎腫大，就是「蜂窩性組織炎」。

蜂窩性組織炎常見鏈球菌經由細小的皮膚裂隙引起感染，原因多為香港腳或足部的濕疹。其它病原菌如葡萄球菌多由於傷口搔抓引起感染，污水污染傷口可引起綠膿桿菌及其他水中汙染菌感染，不潔的草藥敷料也可引起某些細菌感染。

蜂窩性組織炎症狀：紅、腫、熱、痛、感染

蜂窩性組織炎症狀如下：

●紅：傷口及四周表面潮紅。

●腫：傷口輕微隆起。

●熱：傷口區域較其他區域溫度稍高。

●痛：傷口區域會持續疼痛或有化膿現象。

●感染：可能會有發燒、畏寒、全身倦怠、淋巴腺腫、頭痛等症狀。這表示細菌已侵入血液而循環全身，嚴重時會引發敗血症。

以抗生素治療約7~10天可好 若成膿瘍就需引流或清創

蜂窩性組織炎治療，以抗生素治療通常7至10天可痊癒。但若已形成膿瘍，就必須傷口切開引流及清創。嚴重時，醫師會依病情決定是否做皮層重建、植皮或截肢等手術。

至於蜂窩性組織炎的高危族群，衛福部朴子醫院衛教資訊列舉出常見的9大病徵，快來檢查自己是不是蜂窩性組織炎的高危險族群：

1. 口腔衛生習慣不佳者

2. 有罹患香港腳

3. 其他黴菌感染

4. 血液循環不良

5. 皮膚有傷口

6. 糖尿病患者

7. 靜脈曲張、水腫

8. 慢性疾病

9. 過胖

