童禮欣／退休人士

當你自以為已經依法納稅了，有一天居然收到國稅局以違反「納稅者權利保護法」的「實質課稅原則」、「租稅規避」要求補稅，甚至裁罰，你會不會當場崩潰？我原本以為這是追劇的橋段，近日在視頻中聽到張進德大會計師的專訪，老衲都要成為憤青了。

最勁爆的是張進德大會計師還直言不諱的說，在台灣只要辦過幾件稅務案件，就可以當「稅務審判官」啦！曾在研討會的時候，最高行政法院就承認他們裡面真正懂得稅法的只有兩位法官….」。而「 納保官制度」形同虛設，多數納保官本身就是稅官出身，缺乏獨立性，難以對抗體系內部壓力。

《納稅者權利保護法》本是為了保障人民，但其中第七條的「實質課稅原則」卻在實務中淪為稅務機關對抗人民的利器，被扭曲為課稅萬能鑰匙。原意是防止企業或個人假裝形式合法、實際逃稅，但實務中卻被稅官濫用為「主觀解讀」的藉口，只要對國稅局有利他來用，對國稅局不利他不用，甚至用來推翻現有法條與交易事實，對人民肆意課稅。老百姓爭取到的《納稅者權利「保護」法》，被國稅局濫用成了《納稅者權利「迫害」法》。

納保法第七條明文：「稅捐稽徵應以實質課稅原則為依據，稅捐稽徵機關得就交易或行為實質內容認定應稅事實。」

乍看是正義的話語，怎麼實際運作卻變成：

形式合法也沒用，稅官說你「實質」應稅，就能開單。

白紙黑字的契約，被說成是規避稅負的「假交易」。

合理的財務安排，被視為「避稅」。

稅務機關藉機大肆援引《納稅者權利保護法》第七條「實質課稅原則」課稅，往往將合法的租稅規劃誤判為租稅規避，導致眾多企業與民眾陷入「被補稅」的夢魘，甚至被貼上逃漏稅的標籤。這樣的執法方式，不僅損害納稅者信賴原則，更造成企業撤資、投資退縮與人民財務崩潰的連鎖效應。許多守法經營的小企業與中產家庭，在毫無預警下被國稅局以「實質課稅原則」開單數百萬、甚至上億稅單，一夕之間破產、查封、孩子學費繳不出、長輩醫療停保，這樣的「保護人民」究竟在哪裡？

明明是納稅人在合法範圍內，依據稅法條文規定，透過合理安排達成減少稅負為目的的「租稅規劃」，卻被恣意為納稅人雖形式上合法，卻刻意利用漏洞或虛構交易，違反稅法精神的「租稅規避」？試想稅官不看契約、不看實際金流，只根據「懷疑」與「推論」，就指稱是「假交易」、「規避稅捐」，例如父母將房產過戶給子女，被指為「以贈與包裝買賣」，課以高額贈與稅。這種「主觀認定」真是到了無限上綱的地步，「納保法」原本是納稅人保護傘，怎會變成刀子？人民權益竟被隨意輾壓，「租稅規劃」是納稅人基本權利，不應被污名化或被當作犯罪嫌疑對待。

公正透明的稅制攸關全民的權利，民眾大都了解政府徵收稅捐是必要的，因為若沒有一定的稅收，許多公共建設必定無法順利推動，人民也無法享有高品質的生活。但是在台灣，一般大眾每天代步、維生的汽機車，人民卻必須繳交使用牌照稅、燃料使用費與空氣污染防制費3種費用，只是空氣污染防治費不是在監理機關直接徵收，而是在加油站收油時，附加在油費裡。

對人民賴以維生的工具課以財產稅剝了三層皮，已經是侵害人民之自由權、工作權，甚至是侵害其生存權的違憲嫌疑，為了爭取合理稅制，本應以保護人民而實施的《納稅者權利保護法》，如今第七條的模糊彈性，被國稅局運用為課稅兇器，淪為一把指向人民的刀，磨刀霍霍的納保官，僅是體制的附庸，實是陷人民於不義。

當人民依法行事卻被「主觀實質」打成逃稅犯，制度正義何在？當合法節稅都被懷疑、被否定，誰還敢在台灣投資？徒然讓誠實守法者更無所適從、讓逃稅者更懂得鑽漏洞。期許政府與國稅局應秉持良心回歸初衷，讓納保法真正「保」住人民權益，而非變成濫課稅收的後門。人民應該恐懼不法，而不是害怕守法。

