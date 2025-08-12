大陸河南省高級人民法院近日公布一起烈犬襲人致死的案例。一名飼主養了3隻大型烈性犬，儘管期間狗曾多次撲倒、咬傷他人，但飼主仍不以為意。某日，犬隻攻擊撕咬路人導致對方死亡，飼主竟辯稱死者是「被狗咬死的」，跟他沒關係。

河南省高級人民法院公布一起烈犬襲人致死的案例。（示意圖，非涉事狗隻／photoAC）

據悉，被告高姓飼主在羊場內飼養3隻大型烈犬，犬隻有多次發生撲倒、咬傷路人的「前科」。儘管如此，飼主仍未採取任何防範措施。案發當日，被害人馬姓路人經過羊場門口時，一隻狼狗從狗籠底部竄出，咬傷其頸部及面部，導致其當場死亡。

現場勘查發現，狗籠放置在土質地面上，底部未設置鐵網阻隔，籠子與地面間有明顯空隙，犬隻可輕易逃脫。且籠子頂部也僅用建材板簡易搭蓋，未加設鐵絲網等防護設施。

法院審理認為，高姓飼主作為正常成年人，應能預見大型烈犬若疏於監管恐造成嚴重後果。然而他僅憑藉過去犬隻咬傷他人後賠錢了事經驗，未充分重視安全管理，最終因疏忽大意造成被害人死亡，存在刑法意義上的過失。

法官認為，被告的過失行為與死者的死亡結果發生間具因果關係。高姓飼主所提「馬某係被狗咬死的，與其無關」的辯解理由不能成立。根據被告犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對於社會的危害程度，法官判決被告犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑6年6個月。

法官特別指出，公民雖有養犬自由，但必須兼顧社會公德，避免發生噪音污染、驚嚇或傷人事件。飼養犬隻造成他人損害，飼主需承擔民事侵權責任，若因故意或過失造成人員傷亡，更可能面臨刑事追究。

根據《中華人民共和國刑法》第233條規定，過失致人死亡可處3年以上7年以下有期徒刑；情節較輕的，處3年以下有期徒刑。

