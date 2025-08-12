早晨！今日係 2025 年 8 月 12 日星期二，預測本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約 33 度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：尿液汽水｜63 歲男涉超市飲品「加料」注尿被捕 涉加系可口可樂、七喜 9 歲男童聞異味入院求醫

Yahoo 新聞：尿液汽水｜百佳、惠康均表示涉事產品已下架

Yahoo 新聞：尿液汽水｜食環署：僅接一宗投訴 超市額外抽樣化驗並無異常

警方拘捕一名 63 歲男子，涉嫌將尿液注入超市飲品，涉嫌意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪。一名 9 歲男童在超市購買可樂後，發現有異味後入院求醫，及後警方揭發有男子在多間超市倒尿液入支裝汽水。初步調查顯示，被捕男子曾與超市店員發生爭執，成為犯案動機。被捕男子已被起訴，今日提堂。

警方未有交代涉事超市分店商號，百佳及惠康回覆查詢時亦未有確認旗下分店有否涉案，但均表示已下架涉事產品。百佳並稱已作出調查，及加強店內巡查。惠康則表示非常重視事件，一直與供應商保持密切溝通。食環署回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，食安中心已在區內零售點額外抽取樣本化驗，結果並無異常，惟拒絕交代涉案超市分店地址。

至於涉事產品品牌的香港太古可口可樂說，涉及被蓄意污染的產品為 Coca-Cola Plus（加系可口可樂）500 毫升膠樽公司一直以產品的安全與品質為最優先的考量，強調案件屬發生在香港市場上的少數個別事件，整個調查過程中全力配合政府當局，並嚴格遵循其指導方針行事。

尿液汽水｜63 歲男涉超市飲品「加料」注尿被捕 涉加系可口可樂、七喜 9 歲男童聞異味入院求醫

香港電台：母子倒斃深水埗單位 姊涉謀殺被捕

一對母子被發現倒斃在深水埗長沙灣道一個單位。警方其後拘捕一名 52 歲女子，她被指涉嫌謀殺 47 歲的弟弟及 85 歲的母親。

Yahoo 新聞：吸冰逾廿年「轉會」食太空油 30多歲女指更易上癮 致停經、皮膚發黑 心臟功能跌六成

政府將「太空油」正名為「依托咪酯」，稱以防美化令年輕人上當。不過有戒毒中心指出，成年人吸食個案也佔上四成，部份更由吸食其他毒品轉食或兼食依托咪酯。有成年吸毒者透露，本身已吸食冰毒逾廿年，接觸依托咪酯後發現其吸引力勝過所有毒品，「24個鐘不停食，瞓覺都揸住食」。她隨後出現呼吸困難、皮膚發黑、停經、發燒一個月等徵狀，心臟功能亦剩三、四成，無法正常生活。

Yahoo 新聞：天文台：楊柳掠過時或比現時預測更近本港 有 AI 模式預計周四雨量較多

熱帶氣旋楊柳繼續以偏西方向逐步靠近台灣，天文台昨日（11 日）表示，楊柳在移向台灣後會靠近廣東東部至福建南部一帶，不過登陸位置及強度仍存在變數，「登陸後在香港以北掠過時，有可能會比現時預測更接近本港」。天文台並且預料，本港明日（13 日）日間酷熱，稍後驟雨增多；後日周四（14 日）有狂風驟雨，雨勢有時頗大。

【今日重點財經新聞】

Bloomberg：特朗普對華關稅休戰延長90天 料為他與習近平見面鋪平道路

美國總統特朗普與中國的關稅休戰延長 90 天，特朗普已就此簽署了行政命令。美國和中國官員經過談判後同意降低針鋒相對的畸高關稅、放鬆對稀土磁體及某些技術的出口限制。雙方的協議原定於周二到期。

Bloomberg：特朗普願考慮向中國提供英偉達最先進晶片的「性能削減版」

特朗普又暗示，他願意考慮允許英偉達向中國銷售其最先進人工智能晶片的「性能削減版本」。特朗普表示，如果英偉達能夠將 Blackwell 晶片設計得不那麼先進，他會考慮達成一項協議，允許該公司向中國出口Blackwell晶片。

(Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

信報：太興預告中期盈利大增3倍

連鎖茶餐廳太興（6811.HK）逆市造好，該公司昨發盈喜，預期截至6月底止中期股東應佔溢利約4000萬至4500萬元，2024年同期股東應佔溢利約1071.9萬元，按年增2.7倍至3.2倍。集團解釋，溢利增長主要是持續優化餐廳網絡，期內新增一個品牌，門店淨增長6間，以及完成翻新門店共7間。

信報：高盛：中間價引導人幣衝7算

貿易戰陰霾縈繞不散，近月以來中國人民銀行開出的人民幣中間價持續呈強。高盛認為，人行設定的人民幣中間價顯示人民幣有走強的傾向，預期人民幣兌美元在未來6個月內有望升至7算水平。另一方面，美國財政部前官員Mark Sobel亦稱，中國允許人民幣大幅升值的時機已經到來。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：王晶首度開腔回應與邱淑貞恩怨 大爆性感女神鋒芒畢露惹其他演員不滿

王晶於個人頻道《王晶笑看江湖》中分享從影多年的經歷，曾談及性感女神邱淑貞的他今次首度開腔回應二人之間的恩怨，他又透露當年有人不開心令他被打了一下。

Yahoo 娛樂圈：何猷君陪奚夢瑤追星看謝霆鋒演唱會 當場「交換禮物」 網民：是追星的天花板

謝霆鋒日前於杭州奧體中心舉行《Evolution Nic Live進化演唱會》，場內近5萬個座位全部爆滿，全新打造的進化舞台令觀眾high爆，當中包括賭王四房兒子何猷君與太太奚夢瑤、三房千金何超蓮與「阿嬌」鍾欣潼！其中奚夢瑤在微博興奮地發文表示「追星成功✌️祝大家在追星的路上一帆風順！」。