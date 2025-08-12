請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中央氣象署表示，今天清晨5時30分發布中度颱風楊柳海警，因颱風逐漸接近，午後西半部及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，晚間起北台灣風雨漸增，須做好防颱。

氣象署表示，第11號中度颱風楊柳今天清晨5時中心位於台東的東南東方約800公里處，向西北西進行，朝台灣東南部海面接近中，已於清晨5時30分發布海上颱風警報。

氣象署說，台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備，預計颱風楊柳未來強度有增強，且暴風圈也有擴大的趨勢，預估明天風雨將最為明顯，須做好防颱準備，並留意氣象署發布的最新預報資訊。

今天台灣附近水氣仍多，氣象署表示，清晨至上午因西南風與陸風輻合，中部沿海及南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴；午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，午後雷陣雨時間較長，局部地區有可能持續至晚間。

氣象署提醒，晚間起因颱風逐漸接近，基隆北海岸及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，外出請攜帶雨具以備不時之需；而由於連日降雨，前往山區請特別留意坍方、落石、土石鬆軟等現象，並注意自身安全。

溫度方面，氣象署表示，各地高溫普遍為31至35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，須注意防曬並多補充水分；離島氣溫為澎湖27至31度、金門27至32度、馬祖27至31度。

此外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海，今天有長浪發生的機率，今晚起東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大至2到3米。

受颱風楊柳及其外圍環流影響，明天上午至晚間，台東（含綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率（紅色燈號）；蘭嶼、彰、雲、嘉、南、高、屏、花、澎湖局部地區，有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；基隆、大台北、桃、竹、苗、中、投、嘉、宜、金、馬局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，須嚴加防範，並避免前往海邊活動。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為西南風，西半部風速稍轉弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。（編輯：吳素柔）1140812