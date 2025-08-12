夏季食安風險提升！隨著天氣越來越熱，許多民眾莫名出現腹瀉症狀，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，夏季是細菌最佳繁殖溫床，食物中毒常以輕微腹瀉形式出現。值得注意的是，家庭竟是食物中毒發生率最高場所，食物在室溫下放置不宜超過２小時，民眾應提高警覺。

夏天拉肚子原因

黃軒醫師發文指出，夏季雖然是享受美食的季節，但即便沒有食用變質食物，仍可能因食物中毒而頻繁跑廁所。他解釋，大多數食物中毒案例並非出現嚴重嘔吐腹瀉，反而多以輕微腹瀉形式呈現。

炎熱潮濕有利細菌生長

黃軒醫師表示，５月至10月為食物中毒高峰期，當氣溫達35度且濕度偏高時，最適合細菌繁殖。以大腸桿菌為例，在37度環境下，每20分鐘可翻倍增長，４小時後竟可達到4096倍。

另外，被當成食物中毒「頭號元凶」的沙門氏菌最適合在35至37度環境生長，每年全球有數千萬人感染沙門氏菌腸胃炎，其中數十萬人因此喪命。

冷食安全隱憂謹慎防範

黃軒醫師也分享一些常見的地雷，像是路邊果切、沙拉、涼拌菜及飲料冰塊，都可能是細菌溫床。研究指出，切好的水果若未在５度以下低溫保存，細菌將快速繁殖。

家庭食物中毒發生率高

此外，家庭為食物中毒率最高的場所！因為許多家庭用餐完畢後，若有剩菜，會先用罩子罩起來。然而，美國FDA曾提醒，食物在室溫下不應放置超過２小時，若氣溫高於32度，更應縮短至１小時。

６大居家食安誤區須注意

１、醬料放爐灶旁加速細菌繁殖

２、乾貨泡發過久提供細菌繁殖時間

３、煮好的飯長期保溫或未及時冷藏

４、砧板刀具未分開使用造成交叉污染

５、肉類在室溫下解凍

６、發霉水果僅切除部分繼續食用

預防食物中毒建議

黃軒醫師建議，剩飯剩菜應立即冷藏，避免室溫放置超過１小時；如果重新加熱，需確保食物中心溫度充分加熱。購買冷飲冷食應選擇信譽良好商家，優先選購完整水果。食材解凍或泡發建議在冰箱冷藏室進行，避免在室溫下操作。

