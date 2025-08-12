颱風楊柳持續朝臺灣逼近當中，中央氣象署也在今（12）日清晨5點30分時發布海上警報，並預計中午前後發布陸上警報。氣象署也指出楊柳未來其強度有增強且暴風圈擴大之趨勢，提醒民眾明（13）日時風雨將最明顯，要注意防颱。

氣象署指出楊柳還有增強趨勢。圖／翻攝自中央氣象署

根據中央氣象署預測，今天臺灣附近水氣仍多，清晨至上午因西南風與陸風輻合，中部沿海及南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，午後雷陣雨時間較長，局部地區有可能持續至晚間。

另外，晚間起因颱風逐漸接近，基隆北海岸及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，外出請攜帶雨具以備不時之需。氣象署也透過圖文提醒民眾，指出台東花蓮、雲林以南、澎湖金門要注意強風豪雨。

氣象署提醒部分區域要防強風豪雨。圖／翻攝自中央氣象署

氣象專家吳德榮也在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明日楊柳侵襲，其範圍雖小，東半部及南部要防大量降雨致災，花東則要嚴防中心附近的「破壞性」強風，應隨時注意氣象署的警報資訊、加強防颱。

吳德榮提醒東半部及南部皆應慎防大量降雨致災。圖／翻攝自氣象應用推廣基金會

溫度方面，今日各地高溫普遍為31至35度，其中大臺北地區有局部36度以上高溫發生的機率，請注意防曬並多補充水分；離島方面，澎湖27至31度、金門27至32度、馬祖27至31度。

此外，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，今晚起東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大至2到3米；而受楊柳颱風及其外圍環流影響，明天上午至晚上臺東（含綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率（紅色燈號），蘭嶼、彰、雲、嘉、南、高、屏、花、澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆、大臺北、桃、竹、苗、臺、投、嘉、宜、金、馬局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請嚴加防範，並避免前往海邊活動。

氣象署提醒明天臺東地區可能有14級以上陣風。圖／翻攝自中央氣象署

空氣品質方面，今日環境風場為西南風，西半部風速稍轉弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

