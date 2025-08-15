童子賢：每1度不排碳的電都很珍貴 讓核電來幫忙

（中央社記者吳家豪台北15日電）核三重啟公投意見發表會今天第5場，正方代表人童子賢呼籲「核綠共存」，台灣為了降低民生電價、維持高科技競爭力和經濟發展，應該讓核能跟綠能攜手來幫忙，每1度不排碳的電都很珍貴。

童子賢並強調，「非核家園」已經是一個落後國際潮流的過時保守思維，核能發電經濟實惠，40年來替台灣經濟貢獻良多，「我們怎麼忍心污名化核能」，希望台灣不要落後國際潮流，可以迎頭趕上。

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第5場今天登場，由中選會委員游清鑫擔任主持人，正反方代表分別為和碩董事長童子賢與民進黨立委莊瑞雄。

童子賢開場用台語表示，「不管是高科技、小生意，電的成本、品質對產業與老百姓生活都很要緊。8月23日請大家來投票，共同支持核三延役，也是共同來支持台灣的經濟發展跟未來。」

他說，台灣需要的是經濟實惠、高品質、穩定、降低污染、不排碳的電。台灣今年的高科技產品出口仍然十分暢旺，先進半導體晶片製造、人工智慧（AI）伺服器製造、AI筆電電腦製造都是台灣的強項，帶動經濟淡季不淡。

童子賢指出，上述高科技產品的製造，以及在台灣即將大量設立的的AI運算中心、要實踐的「算力即國力」策略布局，都需要大量、不排碳的電力。

童子賢說，他最近聽到一種反核論調，指核三延役不重要，核三發電1年只占6%，發電量很小，不值得重視，他認為這是錯誤的見解。這6%不排碳的電非常珍貴，尤其廢除核二、核三之後，規劃使用已除役的麥寮燃燒煤火力發電廠，以及燒煤的興達火力發電廠，來支援發電，這更是荒謬。

他說，台灣受天然環境限制，每1度不排碳的電、每1度物美價廉的電，都很珍貴。他呼籲透過公投重啟核三，來增加台灣的不排碳發電。

童子賢直言，台灣的減碳成績在全世界先進工業國家中，處在後段班、放牛班的地位。台灣在過去10年的用電成長了11.8%，低於全世界用電成長的25%，台灣會面臨碳排放逐漸惡化，主要就是因為反核。

他說，廢除核電後，台灣的發電排碳高達87%，是先進工業國家裡面最糟糕的成績，是一個令人汗顏的成績。台灣先天土地狹窄，發展綠能困難重重，珍貴的土地無法承受大量綠能的衝擊。

童子賢強調，台灣的太陽光電與風力發電只有8.9%，救不了地球暖化，也無法滿足台灣產業對於不排碳電力的需求，「你一定需要核電的幫忙。」

如果核二、核三存在，童子賢認為馬上可以貢獻額外的10%到11%的不排碳發電，馬上可以把台灣的成績提升2倍，不排碳發電可以上升到24%，台灣因此可以脫離放牛班。他的見解是，「每1度不排碳的電都很珍貴，讓核電來幫忙。」

童子賢進一步指出，台灣缺乏資源，如果沒辦法取得外匯，就沒辦法買能源。根據台電公布的報表，核電在2024年每1度電新台幣1.42元，1度風力發電台電買入價格6.59元，1度太陽光電台電買入4.87元，地熱發電也是1度6.59元，都比核電貴，核能發電經濟實惠，40年來替台灣經濟貢獻良多，「我們怎麼忍心污名化核能」。

他說，核二、核三在停機之前，一年可以發電300億度以上，替台電一年省下1000億元至1500億元，一任總統4年下來，可以省4000億元到6000億元；這筆龐大的錢相比一年的國防預算不遑多讓，也比之前為了提升高等教育品質所提撥的5年500億元補助多出10倍。

童子賢表示，回顧過去幾十年的天然氣價格歷史，就知道台電大量採用天然氣是錯誤決策。只要遇到歐洲冷冬供暖的需求很大，或是遇到天災人禍，天然氣價格就會高漲；俄烏戰爭帶來天然氣漲價早就有跡可循，並不是單一事件。

童子賢無奈表示，「我只能說台電特別勇敢」，台灣2024年天然氣發電占比已經拉高到42%，未來還想拉高到50%，會做出這麼冒進的能源決策，原因就是反核。台電領導人如果只顧政治正確，不顧發電成本效率，會繼續帶給台灣政府十分沉重的財務負擔，也會拖累台灣的經濟建設與高科技產業競爭力。

他指出，核電是所有發電能源中，目前對廢棄物最負責任的一種做法。燃煤發電的廢料其實沒有做最終處置，就是把大氣層當作垃圾場，把所有廢棄物都往空氣排放，反核人士不敢面對火力發電廢棄物如何搜集、如何處理的問題，只會阿Q式的回頭挑剔核廢料。

童子賢直言，「非核家園」已經是一個落後國際潮流的過時保守思維，2024年歐盟27個國家一共用了23.6%的核能；在核能與綠能合作的政策下，歐盟27國維持71%的不排碳發電。

童子賢指出，美國前10大的科技廠商，都紛紛拋棄RE100全球再生能源倡議，加入使用核電，以穩定人工智慧（AI）的大量用電，真正實現「算力即國力」、「電力即國力」。他希望台灣不要落後國際潮流，可以迎頭趕上。（編輯：張良知）1140815