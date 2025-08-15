請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯、實習記者陳徹新德里15日專電）印度今天迎來第79個獨立紀念日，儘管總理莫迪（Narendra Modi）發表演說的紅堡（Red Fort）因安全管制，需到晚間才開放，仍有大批民眾聚集在場外，甚至冒雨爬上圍牆，嘗試一睹盛會。

位於新德里舊城區的紅堡建於17世紀，是蒙兀兒帝國時期的重要宮殿與軍事建築。印度自1947年脫離英國殖民統治以來，每年獨立紀念日都會在此升起國旗，象徵印度主權與民族團結，因此吸引民眾將其視為節慶核心場地。

聚集在紅堡外的其中一個民眾說：「我感覺非常開心。」他表示自己每年的獨立紀念日，都會看升旗典禮的直播和總理致詞。他在接受中央社記者訪問時表示，如果沒有下雨，他會回家到屋頂放風箏，延續傳統印度慶祝方式。

另一位在附近逛街的民眾則向中央社記者表達對國家現況的關切，他說：「我為我的國家感到驕傲，作為同一個國家的人民，我們應該團結一致，解決我們今天面臨的局面。」他提到，印度環境污染與官員貪腐的問題需要被重視。

新德里今晨開始降下陣雨，但並未澆熄民眾的熱情。街頭可見各式車輛懸掛國旗，路上小朋友手舉與國旗同樣橘、白、綠色的氣球，民眾也和彼此合影留念，洋溢節慶氣氛。紅堡周邊部署大量警力與安檢站，確保典禮順利進行。

莫迪今天在印度首都新德里紅堡發表的全國性演說中表示，他將推出商品與服務稅（GST）稅制改革，減少民眾日常用品的稅收，讓商品變得更便宜。

印度財政部也提到，稅率合理化將提高民眾負擔得起商品的能力，並促進消費，尤其能惠及婦女、學生、中產階級與農民。（編輯：陳承功）1140815

