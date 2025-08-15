在高雄地區，類鼻疽疫情因近期連續颱風侵襲而升溫，短短一個月內已造成3人死亡。七月初丹娜絲颱風後，接連的西南氣流與楊柳颱風帶來的豪雨，使得類鼻疽桿菌有機會散播。其中一名50多歲男性死者因長期飲用山泉水而感染。

豪雨過後，許多山區居民需上山修復斷裂的山泉水管線。然而，在丹娜絲颱風、西南氣流和楊柳颱風接連侵襲南部地區後，不僅登革熱病例增加，類鼻疽疫情也變得嚴峻。其中一名50多歲男性死者長期飲用山泉水，在西南氣流豪雨過後於8月2日出現發燒、胸悶症狀。儘管他多次就醫，直到7日才住院，但病情急轉直下，當天即因疑似敗血性栓塞併呼吸衰竭而身亡。另外兩名死者也是50歲男性，均有高血壓、肝病等病史。

高雄榮總感染管制室主任蔡宏津表示，類鼻疽桿菌污染的水源，包括山泉水，可能經由食入進入人體產生感染。感染途徑主要分為三種：吸入、食入以及經由傷口接觸。

類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起的疾病，這種細菌存在於土壤、水池和積水環境中。大雨沖刷會使細菌散播到空氣中，可能導致吸入性感染。根據疾管署統計，今年已累計40例類鼻疽病例，其中18例在7月丹娜絲颱風過後發病，高雄地區就有14例，且在短短一個月內就有3例死亡病例。

高雄市衛生局疾病管制處長洪玉倖強調，糖尿病、肺病、肝病患者，或免疫功能不全者以及高齡長輩等高風險族群，尤其是身上有傷口的人，更應避免接觸污泥或污水。

今年的類鼻疽病例達40例，是20年來第三高，而去年南部連續遭受多個颱風侵襲，總共出現61例，創下歷年最高紀錄。專家建議，在颱風過後清理家園時，民眾應戴好口罩手套、穿雨鞋，避免直接接觸可能受污染的泥水。

