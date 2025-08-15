【健康醫療網／記者趙正瑋報導】許多人在選購魚油時，往往只關注濃度與價格，認為濃度越高、價格合理就是好產品。然而，營養師戴嘉珠表示，魚油的品質關鍵，並不僅限於標示上的含量，更重要的是其「型態結構」與「製程安全性」。此外，是否經過嚴格的毒素檢測，也是判斷品質的核心標準之一。忽略這些細節，可能讓魚油的保健效果大打折扣，甚至增加健康風險。

魚油型態影響吸收效率 吃對吸收效率才會好

戴嘉珠營養師指出，市面上的魚油主要有三種型態：TG（天然型）、EE（乙酯型）與 rTG（再酯化型）。其中，rTG 是經過「再還原技術」將魚油結構恢復至接近天然的狀態，同時保有高濃度與良好吸收率。這種結構能被人體快速辨識與利用，穩定性高，吸收效率優於其他型態。

相較之下，EE型魚油需經過身體額外分解，吸收率較低，因此效果不如 rTG 顯著。研究指出，rTG型的吸收率約為EE型的1.5倍，若要獲得實質效益，選擇正確型態至關重要。

製程高溫可能產生致癌物質 增癌症風險

魚油在高溫精製過程中，可能生成兩種具潛在健康風險的物質：縮水甘油脂肪酸酯（GEs）與 3-單氯丙二醇（3-MCPD）。戴嘉珠營養師提到，據國際癌症研究機構（IARC）的分類，兩者均屬於 2A 類潛在致癌物，與癌症風險相關。

衛生福利部已對其訂定限量標準並要求檢測，確保產品安全。然而，部分魚油產品僅標示「通過檢驗」，卻未公開檢測細節，使消費者無從確認是否針對這些致癌物進行檢測。

選購魚油應具備四大條件 考量品質與安全性

為確保魚油品質與安全性，戴嘉珠營養師建議，選擇同時具備以下四項條件的產品：

rTG型態：確保吸收效率與保健效果成正比。 低溫超臨界流體製程：避免高溫下產生GEs與3-MCPD等有害物質。 公開檢驗報告：提供透明的檢測數據，而非僅以通過字樣帶過。 國際權威認證：如IFOS（國際魚油標準）與GOED（全球EPA／DHA組織），確保產品符合國際安全與品質規範。

觀察是否有加分條件 提升使用體驗與安全性

除了上述四大條件，戴嘉珠營養師表示，若產品同時具備以下特色，安全性與服用體驗更佳：

原料與成品均取得IFOS認證。

特殊淨化技術以降低腥味並減少污染物殘留。

通過重金屬、氧化度與污染物檢測，確保長期食用安全。

小型透明膠囊設計，方便吞服且包裝密封良好，減少氧化風險。

警惕只靠行銷包裝產品 確認產品標示透明度

戴嘉珠營養師提醒，市面上部份品牌過度依賴行銷手法包裝產品，但實際在型態選擇、製程控管與檢測報告方面未必達標。也有一些品牌雖低調經營，但專注於rTG型態製作、嚴格管理製程並公開完整檢測結果，真正做到品質透明與安全保障。對消費者而言，選擇具備這些特徵的產品，才是對自身健康最負責的方式。

魚油的健康效益，並非僅由濃度決定。型態結構、製程安全性與檢測透明度，才是保障健康的關鍵因素。戴嘉珠營養師提醒，消費者在選購時，仔細檢視產品資訊與檢驗報告，並優先選擇rTG型態、低溫製程、公開檢測且具國際認證的產品，才能確保所攝取的魚油真正發揮保健作用，而不會增加身體負擔。

