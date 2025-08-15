記者羅欣怡／新竹報導

亂丟菸蒂或亂丟垃圾（包）案件為罰鍰的15%。（圖／新竹市政府提供）

檢舉達人是你嗎？新竹市環保局表示，民眾如檢舉違規案件，經查證屬實並裁處罰鍰者，可獲得實收罰鍰10%至30%的獎勵金，作為檢舉破壞環境行為的適度鼓勵，期望透過公私協力，加強不法行為舉發，共同守護新竹市容環境。

環保局指出，依據《廢棄物清理法》第67條第3項規定，修正並公布「新竹市民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」( https://reurl.cc/qYr9dn )，民眾檢舉違反《廢棄物清理法》案件，將依違規類型及實收罰鍰金額，核發三種獎勵比例，分別為30%、15%及10%，其中，縱容犬隻排便未清理案件為30%；吐檳榔渣（汁）、亂丟菸蒂或亂丟垃圾（包）案件為15%；其餘案件為10%。

環保局說明，民眾發現違規行為後15日內，可透過書面、電話、傳真或電子郵件等多元管道，敘明違規事實並檢具如車牌號碼、日期、時間、地點等明確違規事證影片向環保局檢舉。檢舉人應具名並留下聯絡電話、住址及身分證字號，以利逐案列冊並定期發給檢舉獎金。受理民眾檢舉案件後，會先檢視是否符合相關要件，再依職權進行查證，並在違規人繳款結案後，再通知檢舉人領取獎金，所領取之獎金將代扣所得稅20%。

新竹市環保局加強科技執法。（圖／新竹市政府提供）

環保局表示，亂丟菸蒂雖然看似微小，卻是影響市容與環境的隱形元兇。菸蒂含有尼古丁與重金屬等有害物質，在自然環境中分解需長達10年以上，不僅會污染土壤與水源，體積小、難清掃的特性更使其成為地面髒亂的主要來源之一。至於亂丟垃圾（包），除影響市容、造成環境髒亂外，若未及時清理，還可能引發「破窗效應」，加速髒亂點的形成。

環保局提醒，依據《廢棄物清理》法第11條規定，與土地或建築物相連接之騎樓或人行道，由所有人、管理人或使用人負責清理，店家及民眾應主動巡檢周邊環境，清理亂丟的菸蒂與垃圾。亦鼓勵店家設置及維護菸蒂桶，便利吸菸者妥善處理菸蒂，避免任意丟棄，目前竹市總計設有435處菸蒂收集桶，包含餐廳、店家、廟宇與人潮聚集區域，透過公私協力，以實際行動落實淨零綠生活，朝聯合國永續發展目標 SDG6「潔淨水與衛生」及 SDG11「永續城市與社區」邁進。

環保局強調，市府致力提升市容品質與生活環境，針對亂丟菸蒂及垃圾等行為，持續強化稽查力道，同時運用科技執法提高取締量能。今(114)年1月至7月，已查獲亂丟垃圾254件、亂丟菸蒂224件，均依《廢棄物清理法》第27條規定，處新臺幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。呼籲民眾切勿心存僥倖，違規不僅污染環境，更可能面臨罰鍰，得不償失。

