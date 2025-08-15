在風災過後，民眾應慎防類鼻疽；高雄市衛生局提醒接觸污水時應注意防護。（資料照）

〔記者許麗娟／高雄報導〕風災過後，小心感染類鼻疽！高雄市自今（2025）年7月上旬丹娜絲颱風過後迄今，累計有3例類鼻疽確診死亡，年齡皆在50歲以上，其中1人有長年自行上山取用山泉水飲用的習慣，衛生局提醒，山泉水、井水使用前務必先煮沸，切勿生飲！

高雄市衛生局指出，今年至8月13日，高雄市已累計通報確診30例類鼻疽個案，尤其7月上旬丹娜絲颱風過後至今，已有3人感染類鼻疽死亡，死者皆為年逾50歲以上男性，分別住在楠梓、左營、梓官區，3例皆於丹娜絲颱風過後通報確診，2例有高血壓、肝病等慢性病史，其中1人曾接觸汙水汙泥；另1例則有長期自行上山取用山泉水習慣。

請繼續往下閱讀...

類鼻疽桿菌是土壤腐生菌，存在於土壤、水源，主要傳染途徑是由皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染的情形。

由於風雨災後土壤及泥水中的病源菌容易暴露於地面，民眾接觸污水、土壤時要穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等個人防護，尤其是老年人、慢性疾病或免疫力較差的病人，是高危險群，民眾及臨床醫師應提高警覺。

衛生局提醒，山泉水、井水等非自來水水源，請民眾使用前務必先煮沸，切勿生飲，在取用時也要留意身上有無傷口，避免接觸感染。

7月至今，高雄已有3人感染類鼻疽死亡，其中1人是喝山泉水送命。（高雄市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法