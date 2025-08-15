新竹市公道五路上的台肥工地開挖卻塵土飛揚，導致居民吃沙過日子，市議員曾資程籲市府落實工地稽查管理。（曾資程提供）

2025/08/15 13:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程接獲鄉親投訴指稱，位在公道五路上台肥公司的商辦大樓工地每天都塵土飛揚，由於開挖的面積大，土方量驚人，卻未灑水及蓋不織布減少塵土飛揚，導致附近居民幾乎是吃沙過日子，且不敢開門窗，就連停在戶外車輛都有一層厚沙，批這樣的工地管理符合環保法規嗎？質疑市府對此視而不見，縱容包商惡搞市民。

新竹市環保局表示，13日已派員到現場稽查，經查該工地是「台灣肥料股份有限公司一般零售業及策略性產業辦公室新建工程」，目前正進行整地及開挖出土作業，施工單位有備水源（水車）進行工區灑水，並在工地周邊環境及道路加強洗掃。但進行法規符合度查核，認為該工程未依規設置完整空氣污染防制措施，針對空污缺失，將依違反空氣污染防制法規定逕行告發處分，並限期改善。後續也會監督該工程依營建工程空氣污染防制設施管理辦法規定執行各項空氣污染防制措施，減少施工揚塵。

請繼續往下閱讀...

曾資程說，公道五路是竹市下交流道後的門面，且這麼大的工地開挖，應做好工地管理，他認為市府應盡到監督及工地管理稽查之責，不要連基本的市政工作都做不好，如果不是鄉親反映及投訴，難道市府就睜一隻眼閉一隻眼嗎？

新竹市公道五路上的台肥工地開挖卻塵土飛揚，導致居民吃沙過日子，市議員曾資程籲市府落實工地稽查管理。（曾資程提供）

新竹市公道五路上的台肥工地開挖卻塵土飛揚，導致居民吃沙過日子，市議員曾資程籲市府落實工地稽查管理。（曾資程提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法