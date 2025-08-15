8月23日將舉行「重啟核三」議題公投及罷免投票，近期是否重啟核三的議題炒得沸沸揚揚，重啟核三意見發表會也陸續進行，正反雙方持續交火，而日前民眾黨Youtube頻道「民眾之聲」發布一則影片，訪問清華大學工程與材料學系退休教授李敏，他直言「其實我們就生存在一個輻射環境裡」，他覺得核電的問題在於，大家對於核輻射過於懼怕，到毫無理性的懼怕。

節目中，李敏帶主持人去清大核子反應爐參訪，李敏在節目中表示，其實我們就生存在一個輻射環境裡，「今天你們進來參觀，可能多吸收了一點點劑量，但實際上你看不出來那個影響。」

他也隨機提問：「全台北輻射最高的地方在哪？」沒想到答案是台北車站！李敏解釋，因為台北車站是用花崗岩建的，他的地板牆壁都是花崗岩，所以本身就有輻射，鈾-238 Th 232那些會衰變，會釋放出輻射，尤其是冬季。

主持人則回應，「我覺得這就是很多民眾問題，因為我覺得他們對於核能都有一個未知恐懼」而李敏則直言，「不好好讀書，怎麼教你都沒辦法。」不過隨後他也打趣的表示「這句話不能錄上去。」

李敏隨後帶領主持人前往核子反應爐上方，主持人提問，「像我們現在站在反應爐上方，然後當核反應發生時，產生藍光（契忍可夫輻射，Cherenkov Radiation），對我來說是沒事，安全的嗎？」李敏回應，「完全沒事，因為藍光產生的原因是電子，電子在水裡能行走的距離僅幾公分而已。」他更表示，甚至比醫療用的X光的輻射量還要少，即便你一整天站在上方，也不及你照1次X光收的輻射量多。

主持人繼續提問，「那常說的『輻射有危險』，到底是哪裡危險？」李敏表示，「輻射有危險」的前提是建立在有足夠的量的情況下，那個量要足夠巨大，他指出，平常你因為接觸一些東西而增加吸收了一些輻射，那些劑量都十分少，不會對人體造成傷害。

李敏進一步表示，當人體吸收過量的輻射時，確實會發生「急性輻射反應」，可能會出現拉肚子、白血球過高的症狀，嚴重也可能致死，當劑量逐漸降低時，急性的反應會消失，變成慢性的，對人體影響是罹癌的機率比別人高，再降低則不會出現任何影響。

李敏說，所以為了保守一點，從上述說明可以得到一個假設，「有輻射，就有影響；沒有額外的輻射，就沒有影響」而2者間是線性的關係，所以造成大眾誤解「有輻射就有影響」不過實際上，這僅是推論，他更直言，這個推論「害死核能界」。

李敏指出，「我覺得核電的問題在於，大家對於核輻射過於懼怕，到毫無理性的懼怕。隨後，主持人離開輻射管制區域，用輻射偵測器測量身上的輻射量發現，實際上劑量是差不多的。

而針對反核方的關心的核廢料存放問題，李敏認為，風險是有機會存在的，若今天不使用核能發電有沒有別的風險，那些風險是否對你的影響更大？那不使用核能發電，現在核能發電1年有400億度電，這400億度電沒了，用煤、天然氣有PM 2.5、空氣污染、二氧化碳，台灣現在肺腺癌的比例好像已經衝到第一名了。

他進一步分析，核電體積小、運輸、儲存方便，核能發電一批燃料進來以後，可以用18個月，反之，天然氣這麼遠的距離運過來，還要經過一些政治非常不穩定的海域，譬如荷姆茲海峽、馬六甲海峽等。他說：「我們用核能發電，我們要承受核能發電發生事故所帶來的輻射災害風險，我要強調我們要承受，但是那個風險，我們可以透過我們的努力去把它降低。」

李敏也補充說明，核能還有一個好處，它的建廠成本非常貴，因為它特別注意安全，所以材料都要做到最好的，那它買燃料的成本佔總成本比例非常低，低於10%，所以當燃料價格有波動的時候，發電成本不會波動，他更舉例，「你知道天然氣裡面最高的時候，買燃料的成本佔發電成本的90%，所以天然氣漲一倍，發電成本漲90%。」

