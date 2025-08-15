法國爆發李斯特菌感染，總計有21人出現症狀，2人死亡。衛生當局宣布召回一間乳製工廠販售的約40種軟質起司，呼籲購買產品的民眾立即停止食用。

綜合《歐洲新聞台》與法國《費加洛報》報導，法國公共衛生局（SPF）於當地時間13日宣布，法國全國有21人出現李斯特菌感染症狀，年齡介於34至95歲，其中2人死亡。衛生當局經流行病學調查發現，這些案例疑似與法國中部沙夫格朗（Chavagran）乳製品工廠生產的巴氏殺菌牛奶起司有關。

ALERTE SIGNAL - 21 cas de listériose, dont 2 mortels, sont liés à la consommation de fromages de la société Chavegrand. Un rappel massif de plus de 40 lots est en cours. La même fromagerie avait déjà fait l'objet d'un rappel pour le même motif en juin 2025. #Listeria… pic.twitter.com/vTzVQ16kDc — Signal (@Signal_actu) August 12, 2025 原貼文網址

當局已召回該工廠製造的卡門貝爾（Camembert）、布里起司（brie）、山羊起司（chèvre）等約40種產品，並呼籲已購買這些產品的顧客立即停止食用。法國衛生當局表示，這些疑似受污染的起司產品曾在家樂福（Carrefour）、阿爾迪（Aldi）、諾瑪（Norma）、歐尚（Auchan）、樂購（Leclerc）等主要大型賣場銷售，甚至出口至海外市場。起司製造商沙夫格朗在聲明中向受害家庭致以深切慰問，並指出目前被列為召回對象的起司，是由6月初已關閉的舊生產線製造，現在已切換到新的生產線。法國農業部相關人士強調，目前該公司販售的起司產品，是在業者與主管機關嚴格監督下生產與流通，每天都進行高水準的微生物檢測。李斯特菌是一種能在低溫與冷藏環境中存活的有害細菌，主要透過乳製品、肉類、魚類等傳染。感染後可能出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉等症狀，嚴重時甚至可能併發敗血症、腦膜炎等嚴重疾病。