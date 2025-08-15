（政治中心／綜合報導）823核三延役爭議持續延燒，正反論點引爆社會激辯。曾任職於核二廠、專責核廢處理長達30年的工程師王義龍近日罕見發聲，指出核電延役不僅成本低廉，對能源穩定與環境友善更具正面效益，直言「還有比這更划算的選項嗎？」

王義龍退休前專責核二廠固體、液體、氣體廢料與除污處理，針對社會對核廢料的疑慮，他在社群平台Threads發文分享專業見解，文章迅速獲得廣大轉發。他指出，外界擔憂的低階核廢料，實際上多為濾材、廢布、塑膠、防護衣物、水泥砂石等，經固化裝桶處理後靜置儲存，其主要放射源「鈷60」會以約每5.27年衰減一半的速率自然降低。

圖／翻攝 第三核能發電廠 維基百科

他舉例，這些廢棄物靜置於如足球場大小的壕溝內，經過兩至三百年後，其放射強度將趨近於地熱谷泥土的天然背景值，對周遭環境無實質危害。他也坦言，台灣早期環保意識薄弱，導致低階廢料量偏高，但隨著八十年代後環保政策升級與減容設備啟用，低階廢料量已大幅下降，目前每年產生量僅為過去三分之一。

面對核廢料爭議，他舉蘭嶼為例指出，儘管當地儲有近10萬桶廢料，但觀光與生活機能未受明顯影響，「蘭嶼有變成鬼島嗎？有沒有人因為核能發電生病或死亡？」

針對高階核廢料「用過燃料棒」問題，王義龍也提出技術性解方。他表示，此類燃料可安置於中期乾式貯存設施，核一廠內就已具備相關空間，約為一個足球場大小。他強調，這些燃料未來仍蘊藏高效能，若技術成熟將可透過「快滋生式反應爐」與「熔鹽反應爐」再利用，減容發電兼顧處理效益，最終灰渣體積將可縮至原來幾十分之一，進一步透過深層地質處置封存。

「芬蘭的安克羅（Onkalo）處置場已開始運轉，我們也不是沒有選擇。」王義龍認為，台灣東部花崗岩地質或離島地區皆具潛力選址，「所有技術問題都能克服，最大的障礙反而是政治糾葛。」

他也強調，目前核二、核三機組設備已完成折舊與攤提，若以約300億元投入延役，便可換取至少20年的穩定供電。核電運轉穩定、零碳排、無空污，每次換料可連續運轉18個月，亦可減少燃料船運污染，發電總量預估將提升約12%，平均每度電成本僅約1.5元，已含延役與後端處理支出。

「試問，還有哪種能源能達到這樣的效益？」王義龍直言，在全球能源轉型與電價波動的當下，台灣應跳脫政治爭議，回歸理性評估核能的實質價值。

更多引新聞報導

許瑋甯當媽啦！首曬兒子照 小腿爆萌「一家三口」超有愛

全球最大金磚竟在台灣！220公斤、價值7.1億超狂曝光