核三延役公投第5場意見發表會今（15）日舉行，和碩董事長童子賢以正方代表人身分出席。童子賢在會中表示，不論高科技還是做小生意，電的成本和品質，對台灣社會產業發展和民眾的生活相當重要。2024年台灣的不排碳發電僅剩17%，核三廢除後可能會降到12.8%，使用核電為目前的國際潮流，台灣不應逆流而行。

童子賢表示，台電的主管經常說「台灣不缺電」，若台灣大量的燃煤、天然氣，台灣當然不缺電，但台灣需要的是價格實惠、高品質、穩定、降低污染和不排碳的電。台灣2025年上半年，高科技的產品出口相當順利，出口產值已經超越2023一整年了，但先進半導體的晶片、AI伺服器和AI筆電等高科技產品，以及規劃中的AI運算中心都需要大量不排碳的電。況且，全世界在2年內將陸續課徵碳稅，若台灣發電一直存在很高的碳含量，屆時台灣產品遭課稅，行銷國際時會面臨失去競爭力的威脅。

核三發電僅6%不重要？童子賢：該如何看待不到6%的風力發電和太陽能

童子賢提到，反核人士的論述說道，核三延役並不是很重要，因為核三只占台灣用電約6%，發電量相當小，不值得重視此議題。他說明，台灣2024年用電能源分布中，台灣的低碳發電占約17%，此為不好的成績。台灣的光電和風力發電發展數十年，2024年太陽能貢獻台灣5.3%用電，風力發電貢獻3.6%，這兩個個別的發電量都遠遠不如核電發電量，若6%的核電不重要，又該如何看待不到6%的風力發電和太陽能。

童子賢說明，核電的6%對台灣而言非常珍貴，首先，核電是非常便宜、實惠的電力；其次，核電為不排碳電力，因此不能輕易廢除，且核電廢除後，台電的政策為重啟麥寮、興達火力發電廠，以此取代核電除役後產生的電力缺口。除太陽能、風力和核電外，水力發電也為不排碳電力，2024年水力發電占台灣電力供應2.5%，若沒有這2.5%的幫忙，台灣低碳電力將不到10%。所以，每一度不排碳、物美價廉的電都很珍貴，呼籲民眾透過公投表達希望政府重啟核三。

童子賢：核綠共存可增加台灣經濟競爭力

童子賢指出，許多人在發展綠電時，不是為了改善地球暖化或台灣的空氣污染，而是為了反對核電，此為一種扭曲的思考方式。地球的暖化迫在眉睫，台灣的生態環境保育、民眾用電電價的物美價廉非常重要，應讓核能加綠能一起攜手，核綠共存可增加台灣的經濟競爭力，也能保護台灣的環境。台灣過去因反核政策，付出了相當高的代價，台灣的碳排在過去20年越來越嚴重，2024年，台灣低碳發電只剩17%，位於世界後段班。台灣經濟發展成就卓然，但台灣過去10年用電只成長了11.8%，全世界的用電成長為25%，台灣面臨近10年碳排放越來越嚴重的問題，就是反核導致。

童子賢續指，1986年台灣的不排碳發電曾高達62%，但2024年僅剩17%，核三廢除後，可能會降到12.8%。聯合國跨政府氣候變遷委員會呼籲，若要讓地球暖化控制在1.5℃，全球必須在2030年減碳42%，然而，台灣在過去十幾年，不但沒有減碳成功，發電的碳含量越來越高，台灣土地狹小，不可能成承受太多綠能的衝擊。

童子賢也問道，若台灣的不排碳發電這麼珍貴，為何要關閉核三發電廠，重啟麥寮和興達火力發電廠，為何不讓核電和綠電一同合作幫助台灣？

童子賢說，國際原子能委員會總署的署長在2024年表示，若全世界沒有核能幫忙，綠能要對付地球暖化是獨木難支，因此在全球氣候變遷會議上，包含英、法、美、日、韓、加拿大、澳洲等22個國家共同發表聲明，希望2050年前，全世界的核電能成長為現在的3倍，才能挽救地球暖化超過1.5℃的危機。

童子賢：台電以前可用核電時，1年可省下1000~1500億元

童子賢指出，台電2024年公布的報表中，核電一度電是1塊42，台電從風力發電廠商買到的電力，一度是6塊59，從太陽能業者買到的電平均是4塊87，其中的差價相當驚人，台電購買風力發電比核電一度電貴了5塊17，太陽能發電一度比核電貴了3塊45。核二、核三停機前，1年可貢獻台灣300億度以上的電，若以300億度計算，台電以前可以用核電時，1年可省下1000~1500億元，一任總統下來可省下4000~6000億元的龐大的預算。

童子賢：台電實質虧損恐怕在8000~9000億元

童子賢進一步說道，6月台電股東會中，台電董事長曾文生宣布台電累積至今虧損4514億，媒體也預測台電今年到年底應該將虧損4700億。他認為，這4700億應該要乘二，過去幾年中油偷偷幫台電進口昂貴天然氣，再用便宜的價格替台電承擔2000多億的虧損，過去幾年政府也撥給台電3000億彌補虧損，兩筆錢加總，台電的實質虧損恐怕在8000億到9000億。台電財務虧損是能源政策的錯，台電領導人常常是政治優先，缺乏企業追求效率，曾文生曾說，俄烏戰爭造成能源價格上升，導致台電虧了6000億，這句話有一半真實，另一半是推託責任。

童子賢指出，2020年德國總理和法國總統曾抱怨美國，趁俄烏戰爭期間發災難財，將天然氣價格調漲4倍出售。回顧過去幾十年的歷史，就可知台電大量用天然氣的決策是個錯誤決策，不是只有俄烏戰爭，天然氣才漲價。過去幾十年來，遇到天災、人禍能源價格高漲時，天然氣會比石油上漲許多倍。在決定大量採用天然氣作為發電來源的同時，沒有研究過天然氣的價格，當然不知道大量使用天然氣會有很高的成本風險。

童子賢：台電領導人若只顧政治正確，會拖累台灣高科技產業

童子賢提到，法國的能源選項中，核能佔絕對優勢，天然氣僅佔5%，就算只有5%，法國都覺得貴得受不了。德國的能源項目中，天然氣佔13.9%，但德國非常富裕，仍受不了天然氣價格高漲。2024年台電用42%的天然氣發電，未來還準備提升至50%。台電的選擇背後隱藏的就是反核思維，台電的領導人若只顧著政治正確，不顧發電成本、效率，未來會持續帶給台電沉重的財務負擔，也會拖累台灣的經濟建設，跟高科技產業的競爭力。

「使用核能是國際潮流」 童子賢：台灣不應逆著國際潮流而行

對於核廢、空污和健康方面，童子賢表示，當在質疑核廢料最終處置方案時，燃煤發電最終廢料的處置方案也不存在，連將燃煤發電廢料集中保管都沒有，燃煤發電的廢料是PM2.5和二氧化碳，拿大氣層當垃圾場任意排放，相較起來，核電的發電方式是一種最負責任的方式，核電將廢料集中集中保管，不會傷害正常生活和工作的人民。

童子賢坦言，許多人認為核廢料有風險，但對人類文明和台灣社會而言，不要以為地球暖化對台灣沒有影響，台灣3萬6千平方公里土地面積中，大部分為山坡地和山地，當地球暖化超過2℃，恐怕有3千到4千平方公里都會泡在海水裡。

童子賢透露，肺炎、肺病、肺腺癌、呼吸器官的疾病，15年來一直在台灣十大死亡原因的第一名，每年有1萬人死在呼吸器官疾病之下，且不只呼吸器官，PM2.5也嚴重影響心血管疾病和腦部疾病，所以持續大量燃燒煤炭和天然氣，民眾的健康代價付出很大。

童子賢最後表示，2024年歐盟用了23.6%核能，此為歐盟27個國家共同的成果，目前歐盟維持71%不排碳發電，若沒有核能幫忙，歐盟的乾淨發電不會達到超過50%。日本歷經2011年的福島地震後，曾關閉核能電廠，但前日本首相岸田文雄宣布將在2030年重啟核電達到22%，日本首相石破茂接任後也表示，會用最大限度使用核能，此為目前的國際潮流，台灣不應逆著國際潮流而行。

