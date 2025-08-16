由財團法人中華民國會計研究發展基金會主辦的2025 ESG 高峰會將於 8月26日至28日 ，在南港展覽館二館7樓盛大登場，打造「論壇 × 展演 × 創新」三位一體的國際盛事。

首場英文論壇（8月26日上午 10:00–11:40） 以「永續準則國際新趨勢」為主題，由會研基金會王怡心董事長主持，邀請會研基金會永續準則委員會鄭丁旺主任委員、臺灣證交所林修銘董事長致詞，並攜手 ISSB、GRI、 XBRL 、IVSC與EFRAG等國際組織代表人同台對話。來自全球的重量級講者，將分享 IFRS S1/S2 最新發展、GRI 與 ISSB 的互補性、亞洲市場挑戰，以及數位化永續揭露工具，為我國企業鏈接國際永續準則規範，提供全新視野。

三天活動亮點包括：

• ［第一天］政策 × 國際準則：聚焦氣候風險、公司治理與資本市場透明度，奠定政策與產業連結。

• ［第二天］創新 × 時尚展演：跨域論壇與「永續 × 時尚」晚會，展示咖啡紗、回收材質，將永續融入美學與生活。

• ［第三天］實務 × 青年創意：產業案例論壇與 Hackathon 黑客松頒獎，展現新世代驅動的永續解方。

2025 ESG 高峰會不僅是一場論壇，而是匯聚 「政策引領 × 產業應用 × 青年創新 」的永續生態系。透過黑客松與環保時尚和伊林名模走秀展演，本次活動更強調 ESG 融合性、包容性與價值供應鏈，從政策到市場、從設計到實踐，為臺灣永續轉型開啟新契機。

2025 ESG 高峰會即將揭幕 政策 × 產業 × 創新串連永續新未來

2025 ESG 高峰會將於 8月26日至28日 ，在南港展覽館二館7樓盛大登場。（圖/會研基金會提供）

2025 ESG 高峰會，8位國際講者名單與專業背景介紹：

1. Tae-Young Paik — Member, International Sustainability Standards Board (ISSB)

Paik自2022年起擔任ISSB成員，擁有超過30年的會計與永續議題學術與政策經驗，目前在首爾成均館大學擔任會計教授，同時於G7影響力聯盟擔任永續評估與揭露委員會主席 。

2. Nicholas Talbot — CEO, International Valuation Standards Council (IVSC)

Talbot自2016年起擔任IVSC執行長，帶領該組織推動全球估價專業標準與一致性，強化估價領域的公信力 。

3. Patrick de Cambourg — Chair, EFRAG Sustainability Reporting Board

自2022年11月起擔任EFRAG永續報導委員會主席，曾主導法國會計準則制定機構（ANC），並長期參與歐盟標準制定與IFRS諮詢工作 。

4. Robin Hodess — CEO, Global Reporting Initiative (GRI)

自2025年2月起擔任GRI首席執行長，擁有策略、治理、政策與倡議實務背景，曾在透明國際與B Team擔任要職，致力提升全球永續報導品質與影響力 。

5. Allinnettes Adigue — Head, GRI ASEAN Regional Hub

Adigue領導GRI東南亞地區工作，擔任ASEAN轄區之總負責人，推動區域永續報導制度建構、政策協作與企業揭露能量提升。

6. John Turner — CEO, XBRL International

Turner為XBRL國際組織CEO，致力推動XBRL標準在全球企業揭露中的採用，他在XBRL社群耕耘超過20年，專注於提高資訊透明度與可利用性。

7. Campbell Pryde — CEO & President, XBRL US

Pryde擁有XBRL在美國推動經驗，現任XBRL US的總裁兼執行長，曾擔任標準開發與策略小組主席，協助推動企業揭露標準化與採用。

8. Yoshiaki Wada — Vice-Chair, XBRL Asia / XBRL Japan Representative

Wada曾任日本央行與NTT DATA資深主管，現為XBRL亞洲論壇主席並代表XBRL日本（CEO），專注金融科技與XBRL/XML等揭露技術的應用與推廣。

原文出處：2025 ESG 高峰會即將揭幕 政策 × 產業 × 創新串連永續新未來

更多民視新聞報導

台灣房價走跌 王浩宇嘆「看到這數字」：根本世界末日

鴻海法說會報喜毛利率穩健 外資連日狂買看好下半年展望

AI伺服器帶動散熱需求爆發！這四檔成投資新焦點