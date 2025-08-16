新奇中心／程正邦報導

地球上人口密度最高的島嶼，非洲肯亞的米金戈島。（圖／翻攝IG@weltspiege）

在廣闊無垠的非洲維多利亞湖中央，有一座名為米金戈島（Migingo Island）的彈丸之地。它的面積僅約2000平方米，比兩個標準足球場加起來還要小。然而，就是這片被鐵皮棚屋擠得密不透風的礁石，卻被譽為「地球上人口密度最高的島嶼之一」。它不僅是一個漁業中心的奇蹟，更是一場關於資源爭奪、國家主權與人類生存的現代寓言。

米金戈島位置圖。（圖／翻攝Google maps)

「世界之最」的鐵皮城邦

從空中俯瞰，米金戈島的景象令人震驚：數百間密密麻麻的鐵皮小屋，像鱗片一樣緊貼著每一寸土地，幾乎沒有任何植被或空地。這裡居住著數百名來自肯亞、烏干達和坦尚尼亞的漁民及其家屬，驚人的人口密度使其與哥倫比亞的聖克魯斯島（Santa Cruz del Islote）並駕齊驅，成為地球上最擁擠的居住地。

米金戈島鐵皮屋奇觀，吸引許多觀光客登島探險。（圖／翻攝IG@nosop3）

這些居民之所以不惜冒險、忍受惡劣環境，只為追逐一種湖中珍寶——尼羅河鱸魚（Nile Perch）。這種魚在國際市場上價格不菲，尤其是其魚鰾，乾燥後被走私到亞洲，用於烹飪或中藥材，一公斤可賣到數百美元，為漁民們帶來了巨大的財富誘惑。米金戈島因此成為一個獨立的經濟體，島上甚至設有酒吧、旅館和藥房、妓院，形成了一個「麻雀雖小，五臟俱全」的微型社會。

米金戈島位在肯亞和烏干達交界處，兩國人民在島上一起捕魚。（圖／翻攝IG@nosop3）

主權之爭：刀尖上的和平

米金戈島的傳奇故事，與其獨特的地緣政治背景密不可分。儘管歷史地圖顯示該島屬於肯亞，但烏干達自2004年起便對其周邊水域提出主權聲索，並派駐海軍登島。雙方為此多次爆發衝突，爭奪對漁民徵稅和執法的權力。

這場邊界爭議使得島上的居民陷入兩難：他們不僅要應對兩國執法部門的盤剝與勒索，還要應對頻繁出現的海盜威脅。諷刺的是，儘管政府層面長期僵持，島上的居民們卻展現了驚人的「民間智慧」。來自不同國家的漁民在共同的經濟利益下，形成了一種非官方的共存與協作模式，他們在鐵皮屋組成的狹窄巷道中和平共處，共同面對生存的挑戰。

尼羅河鱸魚一公斤可賣數百美元，即使生活環境不佳，島民仍甘之如飴。（圖／翻攝IG@unmundoperdiscover)

生存代價與希望的迴響

然而，繁華背後是觸目驚心的生存代價。島上沒有自來水，居民依靠雨水或從湖中取水，但湖水已因過度捕撈和廢物傾倒而嚴重污染。霍亂、傷寒和愛滋病在這裡盛行。擁擠的空間、極端的衛生條件，讓疾病如野火般蔓延。

過度捕撈也使得湖中的魚類資源日益枯竭，威脅著整個島嶼的生存。為了尋求可持續的解決方案，兩國政府近期已達成協議，計劃聯合發放漁業許可證並展開聯合巡邏。這項協議被視為解決邊界爭端的關鍵一步，也為米金戈島的未來帶來了一線曙光。

米金戈島空拍圖。（圖／翻攝IG@lavanguardia）

米金戈島，這個看似荒誕的存在，是全球化、資源稀缺與人類求生本能交織的縮影。它證明了在極端困境下，希望與絕望、衝突與和平，能夠在一個僅有2000平方米的小島上，奇蹟般地共存。

