研究說明，若空調沒有妥善清潔，恐使待在室內的人發生「病態建築症候群」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的日子，大家都需要在有空調的涼爽室內休息或工作。然印度研究指出，不少人在室內遇上「病態建築症候群」，包含頭痛、倦怠甚至是生病等；有時到正常溫度的空間就能緩解。研究建議應定時清潔空調並且更新，以免使屋子內的人生病。

《The Conversation》報導指出，病態建築症候群指長時間處於空調環境後，可能引發的狀況總稱，包含頭痛、頭暈、鼻塞或是流鼻水，經常咳嗽甚至感覺會喘、皮膚起疹子或是注意力不集中等。任何有空調的建築，例如辦公大樓或醫院，都可能發生。在建物內待的時間愈長，病態建築症候群將更加嚴重；不過離開後，症狀將會減輕。

印度在2023年比較2百名每天在空調辦公室工作6至8小時的健康成年人，以及200名不在空調辦公室工作的健康成年人，2年間，空調組出現相當多符合病態建築症候群定義之症狀，特別是過敏。另外，與無空調組相比，接觸空調的人肺功能較差，缺席頻率增加。

另外，故障的空調可能將清潔劑或是冷媒的蒸氣送到空氣裡，或是孳生細菌。苯、甲醛等化學物質恐刺激呼吸道。其他如退伍軍人菌，甚至是諾羅，都有可能在辦公室內傳染。

最後研究總結，空調系統若老化，或疏於清潔，過濾空氣污染物的能力將會下降。確保空調的乾淨，對於預防不適相當重要。

